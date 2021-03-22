У Кривому Розі брат кілька років ховав тіло сестри в квартирі: регулярно мив і обробляв

У Кривому Розі чоловік майже п'ять років ховав тіло своєї померлої сестри. Він мив і обробляв тіло спеціальними розчинами, щоб сусіди не почули трупний запах.

Тіло покійної пенсіонерки виявив молодший брат загиблої. Інцидент стався в провулку Бульварному в Кривому Розі. Тіло жінки пролежало у квартирі кілька років і за словами сусідів, її не бачили живою вже понад п'ять років.

Родич протягом всього цього часу доглядав за тілом, мив його та обробляв спеціальними речовинами, щоб не було трупного запаху, і сусіди не викликали поліцію. Також чоловік замотував тіло в ганчірки, і за роки воно перетворилося на мумію.

Тіло жінки виявили молодший брат пенсіонерки та керуюча будинком. Родича у той момент у квартирі не було.

Сусіди розповіли, що востаннє стареньку бачили близько 6 років тому. Вона вже тоді практично не виходила з квартири та спілкувалася з іншими людьми тільки з балкона першого поверху. У її родича, який скоїв дане злочину, підозрюють психічні проблеми. Відомо, що йому близько 50 років.

У поліції підтвердили дану подію в коментарі для ТСН і повідомили, що співробітники правоохоронних органів з'ясовують усі подробиці інциденту.

"В одній з квартир на території Саксаганського району було виявлено тіло жінки 1933 року народження. Зараз труп направлено на проведення СМЕ з метою встановлення давності та причин смерті. Зазначений факт зареєстрований, поки правоохоронці з'ясовують всі обставини", - повідомила речник районного управління поліції Оксана Лесонен.