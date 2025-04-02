Крихкий чи надійний? Найтонший складаний смартфон у світі перевірили на міцність (відео)

YouTube-блогер JerryRigEverything знову провів тестування на міцність, цього разу за участю OPPO Find N5. Відео починається з тесту на подряпини зовнішнього екрана. Як зазначає автор, OPPO заявляє, що в новому складаному пристрої використовується мікрокристалічне скло, яке на 10% більше, що має підвищити його твердість і щільність.

Однак після видалення захисної плівки тест за шкалою Мооса показує появу подряпин на рівні 6, а більш глибокі борозни - на рівні 7.

Потім блогер переходить до внутрішнього дисплея, який виявився значно менш стійким до подряпин. Екран починає пошкоджуватися вже на 2 рівні шкали Мооса, що відповідає показникам інших складаних смартфонів. JerryRigEverything зазначає, що навіть нігті можуть залишити на ньому вм'ятини.

Скриншот

Далі смартфон проходить випробування вогнем. Внутрішній екран витримує приблизно 10 секунд впливу полум'я, після чого отримує незворотні пошкодження. Зовнішній дисплей виявився трохи стійкішим - він протримався вдвічі довше, перш ніж з'явилися перші сліди пошкоджень.

Скриншот

Але найбільше розчарував тест на вигин. При першому горизонтальному тиску на задню панель по екрану проходить вертикальна лінія з непрацюючих пікселів, а також горизонтальна лінія, що перетинає праву частину дисплея. Коли блогер спробував зігнути пристрій у зворотний бік, внутрішній екран повністю перестав працювати.

Скриншот

Звичайно, в реальних умовах ваш Find N5 навряд чи зіткнеться з такими екстремальними навантаженнями, але цей тест показує, що складаний смартфон OPPO поступається конкурентам за міцністю. Тож краще не сідати на телефон і тримати його подалі від вогню.