Хрупкий или надежный? Самый тонкий складной смартфон в мире проверили на прочность (видео)

YouTube-блогер JerryRigEverything снова провел тестирование на прочность, на этот раз с участием OPPO Find N5. Видео начинается с теста на царапины внешнего экрана. Как отмечает автор, OPPO заявляет, что в новом складном устройстве используется микрокристаллическое стекло, которое на 10% больше, что должно повысить его твердость и плотность.

Однако после удаления защитной пленки тест по шкале Мооса показывает появление царапин на уровне 6, а более глубокие борозды - на уровне 7.

Затем блогер переходит к внутреннему дисплею, который оказался значительно менее устойчивым к царапинам. Экран начинает повреждаться уже на 2 уровне шкалы Мооса, что соответствует показателям других складных смартфонов. JerryRigEverything отмечает, что даже ногти могут оставить на нем вмятины.

Скриншот

Далее смартфон проходит испытание огнем. Внутренний экран выдерживает примерно 10 секунд воздействия пламени, после чего получает необратимые повреждения. Внешний дисплей оказался чуть более стойким - он продержался вдвое дольше, прежде чем появились первые следы повреждений.

Скриншот

Но больше всего разочаровал тест на изгиб. При первом горизонтальном давлении на заднюю панель по экрану проходит вертикальная линия из неработающих пикселей, а также горизонтальная линия, пересекающая правую часть дисплея. Когда блогер попытался согнуть устройство в обратную сторону, внутренний экран полностью перестал работать.

Скриншот

Конечно, в реальных условиях ваш Find N5 вряд ли столкнется с такими экстремальными нагрузками, но этот тест показывает, что складной смартфон OPPO уступает конкурентам по прочности. Так что лучше не садиться на телефон и держать его подальше от огня.