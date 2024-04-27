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Крихітного павука показали у макрооб'єктиві. Дивіться на цього "монстра" (відео)

Субота 27 квітня 2024 14:49
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Крихітного павука показали у макрооб'єктиві. Дивіться на цього "монстра" (відео) Як виглядає павук при максимальному наближенні камери (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Зйомка на макрооб'єктив завжди дає неймовірні результати, адже лише камера або мікроскоп здатні "побачити" предмети настільки зблизька. Особливо цікаво дивитися крізь великий "зум" на комах та інших крихітних істот, як-от на крабового павука, якого зняв блогер з ніком izimacro.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Павук крізь макрооб'єктив - це варто побачити

Так, блогер часто гуляє лісами та парками, аби знайти комах. Він фотографує їх на спеціальний об'єктив, який дає можливість зробити максимальне наближення.

Цього разу чоловік помітив малесенького світло-жовтого павука, який сидів на траві.

"Ось один з моїх улюблених видів крабових павуків. Ці павуки бувають різних кольорів, включаючи білий, жовтий, а іноді зелений, що дозволяє їм маскуватися на квітах, де вони чекають на здобич", - розповів блогер.

Крихітного павука показали у макрооб'єктиві. Дивіться на цього &quot;монстра&quot; (відео)

Блогер вразив мережу новими кадрами (скріншот)

Він показав, як павук виглядає зблизька. Виявилося, що тільки здалека він здається непримітним. Насправді ж він, як зазначали коментатори, схожий на маленького "монстра".

Крихітного павука показали у макрооб'єктиві. Дивіться на цього &quot;монстра&quot; (відео)

Павук на максимальному наближенні(скріншот)

Зблизька павук ніби має інший колір, а його тіло вкрито чорним жорстким "пухом". Роздивлятися крихітне створення настільки зблизька досить цікаво.

Як реагує мережа

У коментарях павучка називають не тільки "монстром". Також користувачі пишуть:

  • "Неймовірно"
  • "Це прекрасно"
  • "Вау, суцільна краса"
  • "Природа дивовижна"
  • "Це так цікаво!".

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш "цікавеньке" помітили на аераторі.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, як виглядали українські чоловіки 100 років тому.

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