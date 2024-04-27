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Крошечного паука показали в макрообъективе. Смотрите на этого "монстра" (видео)

Суббота 27 апреля 2024 14:49
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Крошечного паука показали в макрообъективе. Смотрите на этого "монстра" (видео) Как выглядит паук при максимальном приближении камеры (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Съемка на макрообъектив всегда дает невероятные результаты, ведь только камера или микроскоп способны "увидеть" предметы настолько вблизи. Особенно интересно смотреть сквозь большой "зум" на насекомых и других крошечных существ, таких как крабовый паук, которого снял блогер с ником izimacro.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которое мужчина опубликовал на своей странице в Instagram.

Паук сквозь макрообъектив - это стоит увидеть

Так, блогер часто гуляет по лесам и паркам, чтобы найти насекомых. Он фотографирует их на специальный объектив, позволяющий сделать максимальное приближение.

В этот раз мужчина заметил маленького светло-желтого паука, сидевшего на траве.

"Вот один из моих любимых видов крабовых пауков. Эти пауки бывают разных цветов, включая белый, желтый, а иногда зеленый, что позволяет им маскироваться на цветах, где они ждут добычу", - рассказал блогер.

Крошечного паука показали в макрообъективе. Смотрите на этого &quot;монстра&quot; (видео)

Блогер поразил сеть новыми кадрами (скриншот)

Он показал, как паук выглядит вблизи. Оказалось, что только издалека он кажется непримечательным. На самом же деле он, как отмечали комментаторы, похож на маленького "монстра".

Крошечного паука показали в макрообъективе. Смотрите на этого &quot;монстра&quot; (видео)

Паук на максимальном приближении (скриншот)

Вблизи паук будто бы другого цвета, а его тело покрыто черным жестким "пухом". Рассматривать крошечное создание настолько вблизи достаточно интересно.

Как реагирует сеть

В комментариях паучка называют не только "монстром". Также пользователи пишут:

  • "Невероятно"
  • "Это прекрасно"
  • "Вау, сплошная красота"
  • "Природа удивительная"
  • "Это так интересно!".

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что воду из-под крана показали под микроскопом, но самое интересное заметили на аэраторе.

Кроме того, недавно стало известно, как выглядели украинские мужчины 100 лет назад.

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