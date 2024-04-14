Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш "цікавеньке" помітили на аераторі (відео)

Блогер з ніком Micro Zoom Guy вирішив показати, як виглядає звичайна вода з-під крана. Втім, найбільше мережу вразило не це. Користувачів ошелешило, як виглядає аератор - те саме "ситечко", крізь яке з крана біжить вода.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогер поділився в Instagram .

Як виглядає вода під мікроскопом

Так, чоловік набрав воду з-під крану та помістив одну краплину на спеціальне скло. Потім він показав, що "живе" у рідині.

Завдяки мікроскопу блогеру вдалося побачити, що у воді є чимало живих мікроорганізмів. Втім, чи безпечні вони - невідомо.

Вода під мікроскопом (скріншоти)

Блогер не став розповідати, у якій країні він проводив свої "дослідження". Також він не пояснив, яка саме вода потрапила до нього на "аналіз" - технічна чи питна.

Кран під мікроскопом - дивіться, звідки тече вода

Але найбільш цікавим виявився аератор, крізь який тече рідина. "Ситечко" було настільки брудним, що блогеру вдалося відібрати зразок для огляду під мікроскопом.

Аератор під мікроскопом (скріншот)

Блогер показав, що і в аераторі є мікроорганізми. На ньому живе чимало "цікавенького".

Як реагує мережа

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