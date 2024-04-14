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Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш "цікавеньке" помітили на аераторі (відео)

Неділя 14 квітня 2024 15:28
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Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш "цікавеньке" помітили на аераторі (відео) Що було у воді (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Блогер з ніком Micro Zoom Guy вирішив показати, як виглядає звичайна вода з-під крана. Втім, найбільше мережу вразило не це. Користувачів ошелешило, як виглядає аератор - те саме "ситечко", крізь яке з крана біжить вода.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким блогер поділився в Instagram.

Як виглядає вода під мікроскопом

Так, чоловік набрав воду з-під крану та помістив одну краплину на спеціальне скло. Потім він показав, що "живе" у рідині.

Завдяки мікроскопу блогеру вдалося побачити, що у воді є чимало живих мікроорганізмів. Втім, чи безпечні вони - невідомо.

Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш &quot;цікавеньке&quot; помітили на аераторі (відео)

Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш &quot;цікавеньке&quot; помітили на аераторі (відео)

Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш &quot;цікавеньке&quot; помітили на аераторі (відео)

Вода під мікроскопом (скріншоти)

Блогер не став розповідати, у якій країні він проводив свої "дослідження". Також він не пояснив, яка саме вода потрапила до нього на "аналіз" - технічна чи питна.

Кран під мікроскопом - дивіться, звідки тече вода

Але найбільш цікавим виявився аератор, крізь який тече рідина. "Ситечко" було настільки брудним, що блогеру вдалося відібрати зразок для огляду під мікроскопом.

Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш &quot;цікавеньке&quot; помітили на аераторі (відео)

Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш &quot;цікавеньке&quot; помітили на аераторі (відео)

Воду з-під крана показали під мікроскопом, але найбільш &quot;цікавеньке&quot; помітили на аераторі (відео)

Аератор під мікроскопом (скріншот)

Блогер показав, що і в аераторі є мікроорганізми. На ньому живе чимало "цікавенького".

Як реагує мережа

У коментарях юзери пишуть:

  • "Це життя, воно є усюди"
  • "Шкода, що я це подивився, краще нічого не знати"
  • "Цікаво, а я дивився на воду під мікроскопом у школі, такого не бачив"

Нагадаємо, днями ми вже розповідали, як виглядали українські чоловіки 100 років тому.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка стара українська ваза коштує 75 тисяч гривень.

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