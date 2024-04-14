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Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Неділя 14 квітня 2024 13:22
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Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео) Чоловіки на архівних фото (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка та ведуча Ольга Сидоренко вразила користувачів мережі підбіркою архівних фото, на яких можна побачити, який вигляд мали українські чоловіки приблизно 100 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Сидоренко поділилася у TikTok.

Як у минулому виглядали українці

Так, блогерка зібрала архівні світлини чоловіків з різних куточків України. Ви можете побачити мешканців Київщини, Полтавщини, Наддніпрянщини та інших регіонів.

Усі світлини датовано різними роками. Тому можна помітити, як змінювався одяг, а також які зачіски носили чоловіки у ті чи інші періоди.

Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Архівні світлини українських чоловіків (скріншоти)

Не усі фото вдалося зберегти у гарному стані. Архівні кадри вже почав знищувати час. На щастя, ці світлини не зникнуть з історії, адже вже потрапили у мережу.

Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)Як виглядали українські чоловіки у минулому (скріншоти)

Як реагує мережа

Архівні кадри вразили юзерів. У коментарях під відео користувачі пишуть:

  • "А головне - погляди. Вільних, хоробрих людей"
  • "Дійсно, красені! Козацьому роду нема переводу"
  • "Які красиві люди".

До слова, нещодавно ми вже розповідали, що ніколи не їдять члени британської королівської родини.

Окрім цього, днями стало відомо, як віднайти інформацію про свій рід, щоб скласти родинне дерево.

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