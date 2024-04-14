Дивіться, як виглядали українські чоловіки 100 років тому (відео)

Блогерка та ведуча Ольга Сидоренко вразила користувачів мережі підбіркою архівних фото, на яких можна побачити, який вигляд мали українські чоловіки приблизно 100 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Сидоренко поділилася у TikTok .

Архівні кадри вразили юзерів. У коментарях під відео користувачі пишуть:

Як виглядали українські чоловіки у минулому (скріншоти)

Не усі фото вдалося зберегти у гарному стані. Архівні кадри вже почав знищувати час. На щастя, ці світлини не зникнуть з історії, адже вже потрапили у мережу.

Усі світлини датовано різними роками. Тому можна помітити, як змінювався одяг, а також які зачіски носили чоловіки у ті чи інші періоди.

Так, блогерка зібрала архівні світлини чоловіків з різних куточків України. Ви можете побачити мешканців Київщини, Полтавщини, Наддніпрянщини та інших регіонів.

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