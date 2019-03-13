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Крепостная - 19 и 20 серии 1 сезона смотреть онлайн

STYLERТелешоу    13.03.2019 - 10:00
Крепостная - 19 и 20 серии 1 сезона смотреть онлайн
Дуэль Григория Червинского и Алексея Косача... Состоится ли она на рассвете?

Девятнадцатая и двадцатая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 12 марта

Сегодня, 12 марта, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 19,20 серии сериала Крепостная по ссылке:

Крепостная - 19 и 20 серии 1 сезона смотреть онлайн

За четыре серии до конца первого сезона сериала, зрителя ожидает продолжение борьбы Алексея Косача за крепостную Китти. Их запланированный побег был раскрыт, а любовь всей его жизни, надолго попала в немилость к семейству Червинских, которые за такое предательство, заточили ее в подвале.

Косач узнает об этой ситуации и отправляется в поместье Червинских, чтобы восстановить справедливость и вызволить девушку из этого рабства. Однако Китти, как будто подменили, она при всем честном люде, говорит о том, что с ней обходятся хорошо. 

Алексей не поверил в эту историю, устроив настоящий скандал, попутно обвинив Червинского-младшего в трусости на войне, а также липовых наградах. Григорий Иванович, естественно, отрицал эти обвинения, но Косача уже было не остановить.

Он вызвал своего врага на дуэль, которая должна была состояться на рассвете. 

Сериал Крепостная выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Крепостная - 17 и 18 серии 1 сезона смотреть онлайн Крепостная - 15 и 16 серии 1 сезона смотреть онлайн
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