Крепостная: 13 и 14 серии 1 сезона смотреть онлайн

Выйдет ли Катерина замуж за Алексея Косача? Развязка этой истории все ближе...

Тринадцатая и четырнадцатая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 5 мартаОдинадцята і дванадцята серії нового проекту телеканалу СТБ, Кріпосна, вийшли в ефір сьогодні, 6 березня

Сегодня, 6 марта, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 13,14 серии сериала Крепостная по ссылке:

1-й сезон нового костюмированного сериала телеканала СТБ достиг своего апогея, ведь каждая серия не только раскрывает всех главных персонажей сериала, но и ведет к главной интриге – выйдет ли замуж за дворянина Алексея Косача, крепостная Катерина Вербицкая.

Напомним, что в прошлых сериях Крепостной, Алексей, принял непростое, во всех смыслах этого слова, решение о том, чтобы выкупить крепостную у помещиков Червинских. Для этого ему необходимо заплатить немалую по тем временам сумму, в 4000 рублей.

Тем не менее, не все зависит от Косача, ведь крестная Китти, Анна Ивановна, не хочет отдавать крестницу, к которой за все эти годы действительно прикипела душой. Кроме того, Червинский-старший, который получил весьма недурное предложение от Лидии Ивановны Шефир, еще раздумывает над тем, продавать Косачу крепостную, или, наплевав на слово дворянина, все-таки, отдать ее помещице Шефир.

К сожалению, Катерина, судьба которой совершенно не зависит от ее решения, вынуждена терзать себя догадками и надежами, рассчитывая стать супругой молодого помещика Косача.

Не возникнут ли у Алексея сомнения, относительно его затеи, и удастся ли влюбленной паре пройти сквозь все преграды, которые постоянно возникают на их пути, зритель сможет узнать в тринадцатой и четырнадцатых сериях костюмированного сериала Крепостная.

Первый сезон нового украинского костюмированного сериала выходит с понедельника по четверг на телеканале СТБ в 20:00.