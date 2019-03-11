Крепостная - 17 и 18 серии 1 сезона смотреть онлайн

Побег крепостной и Алексея Косача приведет к ужасным последствиям...

Семнадцатая и восемнадцатая серии нового проекта телеканала СТБ, Крепостная, вышли в эфир сегодня, 11 марта

Сегодня, 11 марта, состоялись очередные серии нового костюмированного сериала Крепостная, который выходит на телеканале СТБ с понедельника по четверг в 20:00.

Смотреть 17,18 серии сериала Крепостная по ссылке:

На этой неделе закончится первый сезон костюмированного сериала Крепостная, а значит, зрителя ожидают невероятно интересные и насыщенные серии.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной произошли действительно жуткие события. На свадьбу своего сына Григория, Петр Иванович Червинский привел свою любовницу, актрису Яхонтову. Между мужчинами завязалась невероятная драка, которая... привела к тому, что сердце супруги Червинского-старшего, Анны Ивановны, не выдержало. Она умерла.

В новых сериях мужчинам, в чьих жилах течет одна кровь, вновь придется увидеть друг друга, как минимум, на похоронах Анны Червинской. Смогут ли они в память о любящей матери и жене, совладать с эмоциями и не устроить новый скандал?

Однако, безусловно, главной историей в новых сериях Крепостной, будет побег Китти и Алексея Косача. Косач, который не смог договориться с Червинскими о выкупе их крепостной, предлагает девушке бежать, о чем в письме сообщает только своей матери. К слову, Софии Косач придется очень не сладко, ведь Червинский-младший, узнав о побеге своей крепостной, придет в бешенство, устроив настоящий разнос дома семьи Косачей, а затем устроит настоящий террор над крепостными в своем поместье.

Первый сезон нового украинского костюмированного сериала выходит с понедельника по четверг на телеканале СТБ в 20:00.