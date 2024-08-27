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Крем-брюле: рецепт вишуканого десерту з хрусткою скоринкою від Метью Риле

Як готувати крем-брюле (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Французький десерт крем-брюле, який вперше приготували, ймовірно, в 17 ст., став "класикою" світу солодощів завдяки ніжній, желейній текстурі та хрусткій карамельній скоринці. Хоча продуктів для крем-брюле потрібно небагато, в приготуванні є свої тонкощі.

Про те, як готувати крем-брюле, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний сайт французького шеф-кухаря Метью Риле.

Що потрібно для крем-брюле

Для приготування цього вершкового десерту з карамельною скоринкою, потрібні наступні інгредієнти:

  • вершки (жирність 33%) - 750 мл;
  • ваніль - 1 стручок (або 1 ч. л. ванільного цукру);
  • яйця - 4 шт.;
  • цукрова пудра - 30 г;
  • цукор тростинний - 1,5-2 ст. л.

Як готувати крем-брюле

Розбийте яйця в миску, відокремивши від білка - його зазвичай не використовують для приготування крем-брюле. Додайте цукор, і ретельно збийте продукти вінчиком, до однорідної консистенції і розчинення цукру.

Щоб отримати кремову консистенцію десерту, рекомендують обирати жирні вершки. Їх необхідно перелити в каструлю і додати ваніль. Якщо використовуєте свіжу ваніль у стручку, необхідно зішкребти екстракт з внутрішньої сторони.

Вершкову суміш потрібно довести до кипіння. Щойно рідина закипить, зніміть вершки з плити і залиште настоюватися протягом 15-20 хвилин. Потім поступово, декількома порціями влийте гарячі вершки до яєчної суміші, перемішуючи до однорідності.

Готову масу для крем-брюле рекомендують процідити через сито у форму для випікання - або декілька невеликих формочок. Краще за все обирати керамічні, які довше утримують температуру.

Форми з крем-брюле потрібно поставити у більшу форму для запікання, попередньо заливши в неї окріп.

Випікати десерт потрібно 30-40 хвилин при температурі 130 градусів або поки заварний крем ледь не застигне - він має нагадувати желе, бути еластичним, проте не рідким.

Запечений крем-брюле слід залишити на ніч у холодильнику для застигання. Після цього десерт потрібно присипати тростинним цукром, з якого роблять фірмову скоринку, застосовуючи один з двох способів.

Карамелізувати цукор можна за допомогою паяльної лампи, направивши невелике полум'я на поверхню десерту, або помістивши крем-брюле під гарячий гриль на 3-4 хвилини.

Після цього треба зачекати до охолодження - і можна пригощатися, за бажанням прикрасивши вершковий десерт ягодами.

Раніше ми писали про те, як готувати шоколадне суфле.

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