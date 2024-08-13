Рахат-лукум з фруктів та ягід: три рецепти турецьких солодощів з дитинства

Створені в Стамбулі, ці фруктові, схожі на желе, солодощі здобули любов в багатьох країнах світу. Зазвичай рахат-лукум готують з сезонних фруктів та ягід, а потім посипають цукровою пудрою чи кокосовою стружкою.

Про те, як готувати фруктовий і ягідний рахат-лукум, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Smachno .

Малиновий лукум в цукровій пудрі

Для приготування рахат-лукуму з малини треба ці продукти:

малина - 1 склянка;

цукор - 200 г;

вода - 200 мл;

желатин - 1 ч. л.;

кукурудзяний крохмаль - 50 г;

цукрова пудра - до смаку.

Як готувати рахат-лукум з малини

Ретельно промийте малину. Обирайте свіжі ягоди, без пошкоджень. Промиту малину пересипте в каструлю, всипте цукор.

Залийте ягоди водою, доведіть рідину до кипіння. Після цього варіть суміш протягом декількох хвилин.

Протріть ягоди через сито. Малинової суміші повинно бути 300 г. Якщо маси дещо менше, радять додати води.

Додайте в малинову суміш крохмаль - приблизно 40 г. Перемішайте масу для рахат-лукуму, знову доведіть до кипіння і варіть протягом 20 хвилин, до загустіння. Зніміть готову суміш з вогню.

Розведіть желатин, заливши його 2 ст. л. гарячої води. Перелийте його в теплу малинову суміш, ретельно перемішайте інгредієнти.

Застеліть невелике деко пергаментом, присипте папір рештою крохмалю. Рівномірно розподіліть малинову масу по поверхні дека.

Зачекайте до повного застигання солодощів. Потім розріжте пласт на кубики і обваляйте їх в цукровій пудрі.

Сливовий лукум в цукрі

Щоб приготувати турецький рахат-лукум зі сливи, треба такі інгредієнти:

сливи - 700 г;

вода - 2 склянки;

кукурудзяний крохмаль - 100 г;

цукор - 2 склянки;

цукрова пудра - до смаку.

Як готувати рахат-лукум зі сливи

Помийте сливи, розріжте їх навпіл та видаліть кісточки. Перекладіть нарізані сливи в каструлю і залийте водою.

Варіть сливи протягом 15-20 хвилин на невеликому вогні. Зачекайте, доки вони охолонуть, а потім протріть їх через сито.

Доведіть пюре до кипіння, всипте цукор - і варіть все до його повного розчинення. В цей час розведіть крохмаль, заливши його склянкою холодної води.

Влийте крохмаль в сливове пюре, перемішайте інгредієнти і варіть суміш до загустіння. Застеліть невелику форму папером для випікання, викладіть рівномірно масу зі слив.

Зачекайте, доки сливове пюре повністю застигне, наріжте солодощі на кубики і присипте рахат-лукум цукровою пудрою.

Яблучний лукум з горішками

Для того, щоб приготувати турецькі солодощі з яблук, потрібні такі продукти:

яблука - 4 шт.;

вода - склянка;

тростинний цукор - 50 г;

волоські горіхи - 50 г;

кукурудзяний крохмаль - 120 г;

кокосова стружка - до смаку.

Як готувати рахат-лукум з яблук

Для яблучного рахат-лукуму радять обирати кислі яблука. Їх потрібно помити, зняти з них шкірку, видалити плодоніжку та насіння. Потім яблука потрібно нарізати на скибочки.

В невелику каструлю налийте води, додайте цукор. Перемішуючи, варіть до розчинення цукру. Після цього додайте яблука.

Волоські горіхи необхідно почистити і подрібнити. Потім їх також необхідно всипати в каструлю з яблуками.

Розчиніть крохмаль в мисці з холодною водою, влийте його в яблучне повидло. Готуйте масу до загустіння і прозорості.

Форму для випікання радять застелити харчовою плівкою, адже рахат-лукум з яблук застигатиме в холодильнику.

Рівномірно викладіть яблучну масу, поставте деко в холодильник до повного застигання солодощів. Після цього наріжте рахат-лукум на кубики і обваляйте солодощі в кокосовій стружці.