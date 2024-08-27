Крем-брюле: рецепт изысканного десерта с хрустящей корочкой от Мэтью Риле

Что нужно для крем-брюле

Для приготовления этого сливочного десерта с карамельной корочкой нужны следующие ингредиенты:

сливки (жирность 33%) - 750 мл;

ваниль - 1 стручок (или 1 ч. л. ванильного сахара);

яйца - 4 шт.;

сахарная пудра - 30 г;

сахар тростниковый - 1,5-2 ст. л.

Как готовить крем-брюле

Разбейте яйца в миску, отделив от белка - его обычно не используют для приготовления крем-брюле. Добавьте сахар, и тщательно взбейте продукты венчиком до однородной консистенции и растворения сахара.

Чтобы получить кремовую консистенцию десерта, рекомендуют выбирать жирные сливки. Их нужно перелить в кастрюлю и добавить ваниль. Если используете свежую ваниль в стручке, необходимо соскоблить экстракт с внутренней стороны.

Сливочную смесь нужно довести до кипения. Как только жидкость закипит, снимите сливки с плиты и оставьте настаиваться в течение 15-20 минут. Затем постепенно, несколькими порциями влейте горячие сливки в яичную смесь, перемешивая до однородности.

Готовую массу для крем-брюле рекомендуют процедить через сито в форму для выпекания или несколько небольших формочек. Лучше всего выбирать керамические, которые дольше удерживают температуру.

Формы из крем-брюле нужно поставить в большую форму для запекания, предварительно залив в нее кипяток.

Выпекать десерт нужно 30-40 минут при температуре 130 градусов или пока заварной крем чуть не застынет - он должен напоминать желе, быть эластичным, но не жидким.

Запеченный крем-брюле следует оставить на ночь в холодильнике для застывания. После этого десерт нужно присыпать тростниковым сахаром, из которого делают фирменную корочку, применяя один из двух способов.

Карамелизовать сахар можно с помощью паяльной лампы, направив небольшое пламя на поверхность десерта или поместив крем-брюле под горячий гриль на 3-4 минуты.

После этого нужно подождать до охлаждения - и можно угощаться, по желанию украсив сливочный десерт ягодами.