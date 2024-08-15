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Популярне шоколадне суфле: рецепт ніжного десерту, що нагадує про дитинство

Четвер 15 серпня 2024 07:45
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Популярне шоколадне суфле: рецепт ніжного десерту, що нагадує про дитинство Як готувати шоколадне суфле з шоколадом (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Суфле, десерт з Франції, знаменитий завдяки своїй повітряній та легкій формі, нагадуючи бісквіт. Після запікання суфле набуває легкої хрусткої скоринки, залишаючись всередині надзвичайно м'яким.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як готувати суфле з шоколадом, з посиланням на кулінарний ресурс Shuba.

Що потрібно для шоколадного суфле

Для приготування цього ніжного десерту з легкою скоринкою, треба наступні інгредієнти:

  • яйця - 3 шт.;
  • молоко (жирність 2,5%) - 1 ст. л.;
  • масло (жирність 73%) - 100 г;
  • какао-порошок - 1 ст. л.;
  • пшеничне борошно - 3 ст. л.;
  • чорний шоколад - 100 г;
  • цукор - 100 г.

Як готувати шоколадне суфле

Підготуйте шоколад для суфле, розтопивши його. Хоча це можна робити в мікрохвильовці, радять розтоплювати шоколад на паровій бані.

Для цього шоколад необхідно розламати на маленькі шматочки і покласти в невелику каструлю. В більшій каструлі необхідно довести воду до кипіння.

Холодне масло натріть в шоколад на великій терці - так воно швидше розтопиться і легше буде змішуватися з шоколадом. Поставте каструльку над окропом і зачекайте, доки маса розтопиться.

Не забувайте помішувати шоколад - так інгредієнти швидше розтануть і перемішаються. Коли маса стане однорідною, необхідно вимкнути вогонь.

Поки каструля буде стояти над окропом, шоколад залишатиметься рідким - що і треба для маси до суфле.

Розбийте яйця в окрему миску, додайте цукор та перемішайте інгредієнти міксером до однорідності і розчинення цукру. Тоді до яєць необхідно просіяти борошно і какао-порошок, перемішуючи масу.

Після цього потрібно влити молоко, перемішати і додати шоколадну масу. Ще раз перемішайте інгредієнти - зручніше це робити силіконовою лопаткою, щоб не порушити текстуру.

Формочки для кексів або невеликі керамічні миски для випікання наповніть готовою шоколадною масою. Заповнювати посуд потрібно на 3/4, адже в процесі випікання десерт підійматиметься. Після цього помістіть формочки в морозилку приблизно на годину.

Для випікання суфле духовку необхідно розігріти до 170 градусів. Переставте формочки на деко і помістіть їх в духовку.

Випікати суфле потрібно 15 хвилин. Перепікати не слід - не буде злегка рідкого шоколаду всередині десерту.

До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати рахат-лукум з фруктів та ягід.

А також писали, як готувати лимонний бісквіт.

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