Кредиты в Украине будут выдавать по-новому: перемены коснутся каждого

Кредиты в Украине будут выдаваться по-новому. Национальный банк Украины изменил существующий давно порядок оформления потребительских займов. Теперь все украинские банки, а также различные посредники, будут обязаны полностью информировать украинцев о том, из чего состоит кредит, и сколько придется заплатить в случае просрочки. Детально - в материале Styler.

Новые требования заработали уже с 19 января 2020 года в связи с введением новых требований законодательства по защите прав потребителей финуслуг.

Банки будут обязаны включить в стоимость кредита:

дополнительные услуги третьих лиц (нотариусов, госрегуляторов, оценщиков и т. д.),

стоимость страховых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование и прочее.

Такое нововведение нужно для того, чтобы украинцы имели полное представление о том, за что они платят, понимали все свои расходы на получение кредитных средств и их обслуживание.

Стоит отметить, что еще в начале декабря 2019-го НБУ обязал банки изменить информацию о кредитах на сайтах и в рекламе согласно новым требованиям. На адаптацию финучреждениям дали шесть месяцев, но при этом к концу февраля 2020-го все украинские банки должны будут подавать информацию о своих услугах на сайтах в унифицированном формате.

Для получателя кредита прозрачными станут:

комиссии третьим лицам и платежи за дополнительные услуги (страховой компании, нотариусу, оценщику),

периодичность погашения кредита,

условия досрочного возврата денег,

все возможные штрафы в случае невыполнения клиентом обязательств.

Кроме того, за нераскрытие информации банки будут штрафовать на сумму от 300 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждый случай (от 5 100 до 10 200 грн). А каждый украинец имеет право пожаловаться в управление защиты потребителей финансовых услуг НБУ.

К концу мая 2020 года на сайтах банков должны будут появиться калькуляторы, при помощи которых можно будет рассчитать все возможные расходы/доходы от услуги банка.

Эти же требования распространятся на посредников - компании, предоставляющие рассрочку при продаже товаров/услуг, а также на компании, которые занимаются выдачей так называемых "быстрых кредитов".