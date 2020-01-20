Банки обязали раскрывать полную стоимость потребительского кредита

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В конечную сумму будут включать в себя стоимость страхования, налогов и т.п.

Национальный банк внес изменения в Правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, теперь в стоимость потребительского кредита в зависимости от его вида и наличия дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и т. п.

"Цель этой нормы - раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов", - отметили в НБУ.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 п.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) получил полномочия защиты прав потребителей финансовых услуг согласно принятому Верховной радой 20 сентября 2019 года закону.