ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Банки обязали раскрывать полную стоимость потребительского кредита

Новости » Экономика     20.01.2020 - 11:18
Банки обязали раскрывать полную стоимость потребительского кредита
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В конечную сумму будут включать в себя стоимость страхования, налогов и т.п.

Национальный банк внес изменения в Правила расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, теперь в стоимость потребительского кредита в зависимости от его вида и наличия дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц банки будут включать стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, стоимость услуг нотариусов, платежи за услуги государственных регистраторов, оценщиков и т. п.

"Цель этой нормы - раскрывать информацию о полной стоимости потребительских кредитов, чтобы потребители финансовых услуг понимали все свои расходы на получение и обслуживание таких кредитов", - отметили в НБУ.

Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2019 года в национальной валюте составляли 35,5% годовых, что на 3,6 п.п. выше, чем в декабре 2018 года (31,9%).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) получил полномочия защиты прав потребителей финансовых услуг согласно принятому Верховной радой 20 сентября 2019 года закону.

НБУ сократил покупку валюты на межбанке НБУ выиграл в Верховном суде дело о ликвидации банка-банкрота
Новости Украины банкикредитНациональный банк Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь