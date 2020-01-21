Кредити в Україні видаватимуть по-новому: зміни торкнуться кожного

Кредити в Україні будуть видаватися по-новому. Національний банк України змінив давно існуючий порядок оформлення споживчих позик. Тепер всі українські банки, а також різні посередники, будуть зобов'язані повністю інформувати українців про те, з чого складається кредит, і скільки доведеться заплатити у разі прострочення. Детальніше - у матеріалі Styler.

Нові вимоги запрацювали вже з 19 січня 2020 року у зв'язку з введенням нових вимог законодавства щодо захисту прав споживачів фінпослуг.

Банки будуть зобов'язані включити у вартість кредиту:

додаткові послуги третіх осіб (нотаріусів, держрегуляторів, оцінювачів тощо),

вартість страхових платежів, зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та інше.

Таке нововведення потрібно для того, щоб українці мали повне уявлення про те, за що вони платять, розуміли всі свої витрати на отримання кредитних коштів і їх обслуговування.

Варто відзначити, що ще на початку грудня 2019-го НБУ зобов'язав банки змінити інформацію про кредити на сайтах і в рекламі згідно з новими вимогами. На адаптацію фінустановам дали шість місяців, але при цьому до кінця лютого 2020-го всі українські банки повинні будуть подавати інформацію про свої послуги на сайтах в уніфікованому форматі.

Для одержувача кредиту стануть прозорими:

комісії третім особам і платежі за додаткові послуги (страховій компанії, нотаріусу, оцінювачу),

періодичність погашення кредиту,

умови дострокового повернення грошей,

всі можливі штрафи в разі невиконання клієнтом зобов'язань.

Крім того, за нерозкриття інформації банки будуть штрафувати на суму від 300 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен випадок (від 5 100 до 10 200 грн). А кожен українець має право поскаржитися в управління захисту споживачів фінансових послуг НБУ.

До кінця травня 2020 року на сайтах банків повинні будуть з'явитися калькулятори, за допомогою яких можна буде розрахувати всі можливі витрати/доходи від послуги банку.

Ці ж вимоги поширюються на посередників - компанії, що надають розстрочку при продажу товарів/послуг, а також на компанії, які займаються видачею так званих "швидких кредитів".