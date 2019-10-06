Кравец раскрыла, как стала крестной первой леди (фото)

Елена Кравец рассказала, как стала крестной мамой жены бывшего коллеги по сцене, президента Украины Владимира Зеленского Елены. Об этом звезда "Квартала", участница шоу "Танцы со звездами 2019" сообщила в разговоре с ведущей передачи "Светская жизнь" Катей Осадчей.

Как оказалось, семьи Кравец и Зеленского связывают не только многолетние дружеские отношения, но и родственые - они являются кумовьями.

Елена Кравец (фото: facebook.com/kvartal95)

Так, крестным дочери Владимира и Елены Зеленских является муж Кравец Сергей, а сама она - крестной первой леди.

Во время обряда крещения Александры батюшка спросил - все ли крещеные. Выяснилось, что ее мама - нет.

"Как, нет? Давайте и вас покрестим", - предложил священник.

Елена Зеленская (фото: president.gov.ua)

Елена Зеленская согласилась и тут же "с колес" предложила Кравец стать ее крестной.

"Ленчик, будешь моей крестной?" Я говорю: "Давай". То есть, так было, на месте", - вспомнила Елена Кравец.

Елена Кравец рассказала, как крестила Елену Зеленскую (Видео: YouTube / Светская жизнь)