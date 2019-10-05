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Елена Кравец обиделась на Олю Полякову: что произошло

STYLERЖизнь    05.10.2019 - 09:07
Елена Кравец обиделась на Олю Полякову: что произошло
Елена Кравец и Оля Полякова (коллаж: РБК-Украина)

Елена Кравец высказала недовольство Оле Поляковой

Елена Кравец сыграла сценку с Олей Поляковой на сцене "Женского Квартала". Скоро украинский зритель сможет узнать, что юмористка "Квартала 95", оказывается, имела политические амбиции, но из-за Поляковой они не осуществились.

Стоит отметить, что съемки шоу проходили в Одессе этим летом, но в эфир канала 1+1 программа выйдет в субботу, 5 октября.

Елена Кравец обиделась на Олю Полякову: что произошло

Елена Кравец на сцене "Женского Квартала" в Одессе

В миниатюре между Поляковой и Кравец юмористка выскажет обиду за то, что певица не предложила ей вступить в политическую женскую партию, создание которой она анонсировала накануне внеочередных парламентских выборов.

"Хотя для меня это уже привычное дело - когда создают политическую партию, а меня в нее не зовут", - откровенничала на сцене Кравец, намекая на уход Зеленского и некоторых его коллег по "Кварталу" в политику.

Елена Кравец обиделась на Олю Полякову: что произошло

Актрисы "Женского Квартала" в Одессе

Отметим, что выпуск "Женского Квартала" будет посвящен теме курортных романов, любовным треугольникам, общению девушек с дорожной полицией и многим другим темам.

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