Кравець розкрила, як стала хрещеною першої леді (фото)

Олена Кравець розповіла, як стала хрещеною мамою дружини колишнього колеги по сцені, президента України Володимира Зеленського Олени. Про це зірка "Кварталу", учасниця шоу "Танці з зірками 2019" повідомила в розмові з ведучою передачі "Світське життя" Катею Осадчою.

Як виявилося, сім'ї Кравець та Зеленського пов'язують не тільки багаторічні дружні стосунки, але і родинні - вони є кумами.

Олена Кравець (фото: facebook.com/kvartal95)

Так, хрещеним дочки Володимира та Олени Зеленських є чоловік Кравець Сергій, а сама вона - хресною першої леді.

Під час обряду хрещення Олександри батюшка запитав - чи всі хрещені. З'ясувалося, що її мама - ні.

"Як ні? Давайте і вас покрестимо", - запропонував священик.

Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)

Олена Зеленська погодилася і прямо "з коліс" запропонувала Кравець стати її хрещеною.

"Лєнчик, будеш моєю хрещеною?" Я кажу: "Давай". Тобто, так було, на місці", - згадала Олена Кравець.

Олена Кравець розповіла, як хрестила Олену Зеленську (Відео: YouTube / Світське життя)