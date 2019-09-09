Кравец в откровенном наряде зажгла на Танцах со звездами: судьи не заценили

Елена Кравец показала талант перевоплощения в новом выпуске Танцев со звездами
В третьем выпуске Танцев со звездами, который зрители увидели в воскресенье, 8 сентября, пары исполняли номера под хиты украинских музыкантов. Елена Кравец со своим партнером Максимом Леонов исполнила зажигательную сальсу под песню группы Время и стекло "Дим".
Актриса "Квартала 95" вновь кардинально перевоплотилась для номера - танцовщица надела яркое красное платье, колготы в сетку и каблуки. Волосы были собраны в высокий хвост.
В дневнике Елена откровенно рассказала о своих младших детях - двойняшках Кате и Ване. А маленький Ванюша пожелал маме победить на проекте.
Зрители высоко оценили страсти на проекте, а в зале скандировали "Молодцы!" Но судьям танец не понравился. В сумме пара набрала всего 19 баллов, заняв десятое место из 13-ти возможных.
"Леночка, сальса, к сожалению, не ваш конек. Ваши ноги словно превратились в анаконду, которая пыталась задушить вашего партнера... В этом проекте вы должны пахать, как лошадь и порхать, как бабочка", - такую установку дала Елене Екатерина Кухар.
А Владу Яме некоторые моменты в номере напомнили "Танец маленьких утят".
Танцы со звездами 2019 - Елена Кравец и Макс Леонов (видео: YouTube/Танці з зірками)
Пользователи сети также разошлись во мнениях относительно сальсы Леонова и Кравец.
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Фаворитами выпуска стали Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, которые исполнили венский вальс - они набрали 28 баллов из 30-ти возможных.
Наименьшее количество баллов - 15 у Михаила Кукуюка и Елизаветы Дружининой. Но проект покинула пара Сереги и Аделины Дели.
Ранее мы писали, чтов прошлом выпуске Елена Кравец ради номера Танцев со звездами кардинально изменила прическу.
Стоит отметить, что некоторые номера были посвящены освобождению украинских военнопленных. Кроме Дзидзьо и Яны Цыбульской в честь моряков и узников Кремля станцевали Алексей Яровенко и Алена Шоптенко.