Кравець у відвертому вбранні запалила на Танцях з зірками: судді не зацінили

У третьому випуску Танців з зірками, який глядачі побачили у неділю, 8 вересня, пари виконували номери під хіти українських музикантів. Олена Кравець зі своїм партнером Максимом Леонов виконала запальну сальсу під пісню групи Время и стекло "Дім".

Актриса "Кварталу 95" знову кардинально перевтілилася для номера - танцівниця вбрала яскраву червону сукню, колготи в сітку і підбори. Волосся було зібране у високий хвіст.

У щоденнику Олена відверто розповіла про своїх молодших дітей - двійнят Катю і Ваню. А маленький Ванюша побажав мамі перемогти на проекті.

Глядачі високо оцінили пристрасті на проекті, а в залі скандували "Молодці!" Але суддям танець не сподобався. В сумі пара набрала всього 19 балів, зайнявши десяте місце з 13-ти можливих.

"Лєночка, сальса, на жаль, не ваш коник. Ваші ноги немов перетворилися на анаконду, яка намагалася задушити вашого партнера... В цьому проекті ви повинні працювати, як кінь і пурхати, як метелик", - таку настанову дала Олені Катерина Кухар.

А Владу Ямі деякі моменти в номері нагадали "Танець маленьких каченят".

Танці з зірками 2019 - Олена Кравець і Макс Леонов (відео: YouTube/Танці з зірками)

Користувачі мережі також розійшлися в думках щодо сальси Леонова і Кравець.

Мені особисто танець дуже сподобався! І Олена дуже гармонійно виглядала. Пара - фаворит для мене.

Ааа, танець дуже красивий!

Олені дуже личить червона сукня. А в танці треба просто розслабитися і буде все супер!

У нас в клубі схоже танцюють.

Вони погано танцювали, дуже, і Кукуюк станцював набагато краще. Який фінал, про що ви?

Скрін коментарів

Фаворитами випуску стали Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров, які виконали віденський вальс - вони набрали 28 балів із 30-ти можливих.

Найменша кількість балів - 15 у Михайла Кукуюка і Єлизавети Дружиніної. Але проект залишила пара Серьоги і Аделіни Делі.

Раніше ми писали, що в минулому випуску Олена Кравець заради номера Танців з зірками кардинально змінила зачіску.

Варто відзначити, що деякі номери були присвячені звільненню українських військовополонених. Крім Дзідзьо та Яни Цибульської на честь моряків і в'язнів Кремля станцювали Олексій Яровенко та Олена Шоптенко.