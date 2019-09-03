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Красиво горит: ВСУ уничтожили дом одного из "министров" боевиков "ДНР" (видео)

Новости » Жизнь   

Бойцы ВСУ продолжают громить окупантов

Посреди временно оккупированного города Ясиноватая Донецкой области сгорел дом "главы" МВД так называемой "ДНР" Алексея Дикого. Об этом сообщают волонтеры фонда "Повернись живым" на странице в Facebook.

В подписи к видео говорится, что оно было снято еще до объявления очередного перемирия. ВСУ поделились результатом успешно проведенной операции.

Военные ВСУ разгромили дом "министра" боевиков "ДНР" (видео: facebook.com/backandalive)

Волонтеры отметили, что обычно боевики во всех своих бедах обвиняют украинские диверсионно-разведывательные группы, но в этот раз они замолчали этот инцидент.

"Благодаря людям, которые помогают нашему фонду, военные могли снять на видео результат непревзойденной операции. Наслаждайтесь и не забывайте помогать армии, охраняющей ваш покой", - написали волонтеры.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • Люблю такие видео... Сразу настроение улучшилось;
  • Партизаны рулят! Слава Украине!
  • Сгорел сарай, гори и хата;
  • Замечательно горит, эпично!
  • Жизнь бумеранг, что заслуживает, то имеет;
  • Это же не его дом, а "отжатый";
  • Классно горит;
  • Которая "печальная" новость!
  • Красиво горит, ярко!
  • Это бонус по акции: "Печалька для урода!"... Смотрела бы вечно!!!

Скриншоты с Facebook

Напомним, что ВСУ в очередной раз уничтожили позиции боевиков на Донбассе. В сети появилось яркое видео разгрома окупантов.

Ранее сообщалось о том, что военные ВСУ разгромили вражескую бронетехнику на Донбассе.

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