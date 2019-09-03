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Красиво горить: ЗСУ знищили будинок одного з "міністрів" бойовиків "ДНР" (відео)

Новини » Життя   

Бійці ЗСУ продовжують громити окупантів

Посеред тимчасово окупованого міста Ясинувата Донецької області згорів будинок "голови" МВС так званої "ДНР" Олексія Дикого. Про це повідомляють волонтери фонду "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

У підписі до відео йдеться, що воно було знято ще до оголошення чергового перемир'я. ЗСУ поділилися результатом успішно проведеної операції.

Військові ЗСУ розгромили будинок "міністра" бойовиків "ДНР" (відео: facebook.com/backandalive)

Волонтери відзначили, що зазвичай бойовики у всіх своїх бідах звинувачують українські диверсійно-розвідувальні групи, але в цей раз вони замовкли цей інцидент.

"Завдяки людям, які допомагають нашому фонду, військові могли зняти на відео результат неперевершеною операції. Насолоджуйтесь і не забувайте допомагати армії, охороняє ваш спокій", - написали волонтери.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

  • Люблю такі відео... Відразу настрій покращився;
  • Партизани рулять! Слава Україні!
  • Згорів сарай, гори і хата;
  • Чудово горить, епічно!
  • Життя бумеранг, що заслуговує, те має;
  • Це ж не його будинок, а "віджатий";
  • Класно горить;
  • Яка "сумна" новина!
  • Гарно горить, яскраво!
  • Це бонус за акції: "Печалька для виродка!"... Дивилася б вічно!!!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що ЗСУ в черговий раз знищили позиції бойовиків на Донбасі. У мережі з'явилося яскраве відео розгрому окупантів.

Раніше повідомлялося про те, що військові ЗСУ розгромили ворожу бронетехніку на Донбасі.

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