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Красиві українські слова, які прижилися в інших мовах

Вівторок 14 січня 2025 08:00
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Красиві українські слова, які прижилися в інших мовах Які українські слова можна почути в багатьох мовах світу (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Українські слова використовують у багатьох країнах світу і там так само як ми вживаємо іншомовні вирази, користуються українськими. Найбільше, звісно, запозичили українізми в російську та польську мови.

Які українські слова використовують в інших мовах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Еспресо".

Наприклад, такі старовинні слова, як бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр - потрапили в російську мову ще у XIX столітті.

Слова "пасека" (пчельник), "сирник" (творожник), "хлебороб" (хлебопашец), "стерня" (жнивье), "гречка" (гречиха) повністю витіснили російські відповідники.

А слово "борщ" розійшлося взагалі по всьому світу:

боршч - білоруською

borsch - італійською

Borschtsch - німецькою

barszcz - польською

борщ - російською

borș - румунською

Borscht - французькою

boršč - чеською

borscs - угорською.

З України по всьому світу розбіглося слово "козак". Хоча про його походження досі сперечаються.

Cossack - англійською

казак - білоруською

Kosak - німецькою

Kozak - польською

казак - російською

cazac - румунською

Cosaque - французькою

Cossack - чеською

kozák - угорською

Українізм "вареники" так само міцно вкоренився як у словниках російської (англійської, білоруської) мов, так і в кулінарній культурі цих народів.

Vareniks - англійською

варэнікі - білоруською

вареники - російською

Ще одне старовинне слово існує тепер у багатьох мовах - це назва танцю "гопак".

Hopak - англійською

гапак - білоруською

Hopak - іспанською

Hopak - італійською

Hopak - німецькою

Hopak - польською

Hopak - румунською

гопак - російською

Hopak - французькою

Hopak - чеською

Hopak - угорською.

Слово "черешня" добре прижилося у слов'янських мовах.

чарэшня - білоруською

czeresnia (trzesnia) - польською

черешня - російською.

Відомим стало і слово "гречка".

hreczka - польською

грэчка - білоруською

гречка - російською

hrișcă - румунською

Деякі мовознавці припускають, що англійське steppe є давнім запозиченням з нашого ареалу. В російській мові степ змінює рід на жіночий.

Steppe – англійською

Стэп – білоруською

Стер – болгарською

Steppe – німецькою

Степь – російською

Stepă – румунською

Step – словацькою

Steppe – французькою

Stepa - чеською

Sztyeppe - угорською

Раніше ми писали про те, які 9 помилок у словах роблять майже всі українці.

А ще розповідали про те, які 5 слів перекласти на українську швидко не можуть навіть мовознавці.

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