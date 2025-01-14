Красиві українські слова, які прижилися в інших мовах

Українські слова використовують у багатьох країнах світу і там так само як ми вживаємо іншомовні вирази, користуються українськими. Найбільше, звісно, запозичили українізми в російську та польську мови.

Які українські слова використовують в інших мовах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Еспресо ".

Деякі мовознавці припускають, що англійське steppe є давнім запозиченням з нашого ареалу. В російській мові степ змінює рід на жіночий.

Слово "черешня" добре прижилося у слов'янських мовах.

Ще одне старовинне слово існує тепер у багатьох мовах - це назва танцю "гопак".

Українізм " вареники " так само міцно вкоренився як у словниках російської (англійської, білоруської) мов, так і в кулінарній культурі цих народів.

З України по всьому світу розбіглося слово "козак" . Хоча про його походження досі сперечаються.

А слово "борщ" розійшлося взагалі по всьому світу:

Наприклад, такі старовинні слова, як бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр - потрапили в російську мову ще у XIX столітті.

Раніше ми писали про те, які 9 помилок у словах роблять майже всі українці.

А ще розповідали про те, які 5 слів перекласти на українську швидко не можуть навіть мовознавці.