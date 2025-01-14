Красиві українські слова, які прижилися в інших мовах
Українські слова використовують у багатьох країнах світу і там так само як ми вживаємо іншомовні вирази, користуються українськими. Найбільше, звісно, запозичили українізми в російську та польську мови.
Які українські слова використовують в інших мовах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Еспресо".
Наприклад, такі старовинні слова, як бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр - потрапили в російську мову ще у XIX столітті.
Слова "пасека" (пчельник), "сирник" (творожник), "хлебороб" (хлебопашец), "стерня" (жнивье), "гречка" (гречиха) повністю витіснили російські відповідники.
А слово "борщ" розійшлося взагалі по всьому світу:
боршч - білоруською
borsch - італійською
Borschtsch - німецькою
barszcz - польською
борщ - російською
borș - румунською
Borscht - французькою
boršč - чеською
borscs - угорською.
З України по всьому світу розбіглося слово "козак". Хоча про його походження досі сперечаються.
Cossack - англійською
казак - білоруською
Kosak - німецькою
Kozak - польською
казак - російською
cazac - румунською
Cosaque - французькою
Cossack - чеською
kozák - угорською
Українізм "вареники" так само міцно вкоренився як у словниках російської (англійської, білоруської) мов, так і в кулінарній культурі цих народів.
Vareniks - англійською
варэнікі - білоруською
вареники - російською
Ще одне старовинне слово існує тепер у багатьох мовах - це назва танцю "гопак".
Hopak - англійською
гапак - білоруською
Hopak - іспанською
Hopak - італійською
Hopak - німецькою
Hopak - польською
Hopak - румунською
гопак - російською
Hopak - французькою
Hopak - чеською
Hopak - угорською.
Слово "черешня" добре прижилося у слов'янських мовах.
чарэшня - білоруською
czeresnia (trzesnia) - польською
черешня - російською.
Відомим стало і слово "гречка".
hreczka - польською
грэчка - білоруською
гречка - російською
hrișcă - румунською
Деякі мовознавці припускають, що англійське steppe є давнім запозиченням з нашого ареалу. В російській мові степ змінює рід на жіночий.
Steppe – англійською
Стэп – білоруською
Стер – болгарською
Steppe – німецькою
Степь – російською
Stepă – румунською
Step – словацькою
Steppe – французькою
Stepa - чеською
Sztyeppe - угорською
Раніше ми писали про те, які 9 помилок у словах роблять майже всі українці.
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