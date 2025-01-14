Красивые украинские слова, которые прижились в других языках
Украинские слова используют во многих странах мира и там так же как мы употребляем иноязычные выражения, пользуются украинскими. Больше всего, конечно, заимствовали украинизмы в русский и польский языки.
Какие украинские слова используют в других языках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на"Еспресо".
Например, такие старинные слова, как бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр - попали в русский язык еще в XIX веке.
Слова "пасека" (пчельник), "сирник" (творожник), "хлебороб" (хлебопашец), "стерня" (жнивье), "гречка" (гречиха) полностью вытеснили русские соответствия.
А слово "борщ" разошлось вообще по всему миру:
боршч - на белорусском
borsch - на итальянском
Borschtsch - на немецком
barszcz - на польском
борщ - на русском
borș - на румынском
Borscht - на французском
boršč - на чешском
borscs - на венгерском.
Из Украины по всему миру разбежалось слово "козак". Хотя о его происхождении до сих пор спорят.
Cossack - на английском
казак - на белорусском
Kosak - на немецком
Kozak - на польском
казак - на русском
cazac - на румынском
Cosaque - на французском
Cossack - на чешском
kozák - на венгерском
Украинизм "вареники" так же прочно укоренился как в словарях русского (английского, белорусского) языков, так и в кулинарной культуре этих народов.
Vareniks - на английском
варэники - на белорусском
вареники - на русском
Еще одно старинное слово существует теперь во многих языках - это название танца "гопак".
Hopak - на английском
гапак - на белорусском
Hopak - на испанском
Hopak - на итальянском
Hopak - на немецком
Hopak - на польском
Hopak - на румынском
гопак - на русском
Hopak - на французском
Hopak - на чешском
Hopak - на венгерском.
Слово "черешня" хорошо прижилось в славянских языках.
чарэшня - на белорусском
czeresnia (trzesnia) - на польском
черешня - на русском.
Известным стало и слово "гречка".
hreczka - на польском
грэчка - на белорусском
гречка - на русском
hrișcă - на румынском
Некоторые языковеды предполагают, что английское steppe является древним заимствованием из нашего ареала. В русском языке степ меняет род на женский.
Steppe - на английском
Стэп - на белорусском
Стер - на болгарском
Steppe - на немецком
Степь - на русском
Stepă - на румынском
Step - на словацком
Steppe - на французском
Stepa - на чешском
Sztyeppe - на венгерском
Ранее мы писали о том, какие 9 ошибок в словах делают почти все украинцы.
А еще рассказывали о том, какие 5 слов перевести на украинский быстро не могут даже языковеды.