Красивые украинские слова, которые прижились в других языках

Украинские слова используют во многих странах мира и там так же как мы употребляем иноязычные выражения, пользуются украинскими. Больше всего, конечно, заимствовали украинизмы в русский и польский языки.

Какие украинские слова используют в других языках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Еспресо ".

Некоторые языковеды предполагают, что английское steppe является древним заимствованием из нашего ареала. В русском языке степ меняет род на женский.

Еще одно старинное слово существует теперь во многих языках - это название танца "гопак".

Украинизм "вареники" так же прочно укоренился как в словарях русского (английского, белорусского) языков, так и в кулинарной культуре этих народов.

Из Украины по всему миру разбежалось слово "козак". Хотя о его происхождении до сих пор спорят.

А слово "борщ" разошлось вообще по всему миру:

Например, такие старинные слова, как бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр - попали в русский язык еще в XIX веке.

Ранее мы писали о том, какие 9 ошибок в словах делают почти все украинцы.

А еще рассказывали о том, какие 5 слов перевести на украинский быстро не могут даже языковеды.