Очень красивая: Елена Зеленская затмила других первых леди (фото)

Елена Зеленская приняла участие в обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке. Это престижное мероприятие для самых влиятельных женщин в мире модной и не только индустрии.

Во время ивента были отмечены премиями за достижения в благотворительной сфере икона стиля и женщина с безупречным вкусом Карла Соццани, модный дизайнер Абрима Эрвиа, которая спасает детей от малярии, и другие видные женщины.

"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" - написала Елена Зеленская в своем Instagram-аккаунте, опубликовав несколько снимков с мероприятия.

Елена Зеленская на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Пользователи сети моментально отреагировали на впечатляющий образ первой леди Украины. Все как один пишут в комментариях к публикации, что Елена Зеленская - настоящая красавица.

Ви точно як модель виглядаєте. Думаю, що це крутий захід і вам пощастило на ньому побувати!

Гарнюня

Очень красивая первая леди Украины, спору нет.

Така гарнесенька

Ви чарівна

Супер! Очень красивая!

Как же приятно смотреть на вас! Горжусь нашей первой шикарной леди!

Президент Украины Владимир Зеленский, который в США проводит встречу с Дональдом Трампом, также оценил образ своей супруги. В комментариях к посту Елены Зеленской он поставил два смайлика: огонь () и сердечко ().

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Отметим, что юзеры, которым посчастливилось или присутствовать в отеле Pierre, или же видеть других первых леди с разных стран, отмечают, что Елена Зеленская заметно выделялась среди присутствоющих.

"Среди всех она - самая элегантная и красивая!" - написал один пользователь из Нью-Йорка.

Елена Зеленская на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)