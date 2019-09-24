Как всегда прекрасна: Елена Зеленская покоряет Америку стильными нарядами в светлых тонах

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди вместе с мужем отправилась в США

Елена Зеленская, как и подобает первой леди, продолжает сопровождать мужа во время официальных визитов. Президент Украины отправился в США для участия в 74-й генеральной ассамблее ООН. Как сообщили на его официальной странице, в планы Владимира Зеленского входит выступление, участие в саммите, а также масса встреч и переговоров с главами иностранных государств. В частности, с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, президент встретится с украинской диаспорой для обсуждения ключевых вопросов, касающихся территорий Донбаса и Крыма, а также гражданства.

Владимир и Елена Зеленские (фото: facebook.com/president.gov.ua)

В поездке Владимира сопровождала Елена Зеленская. Первая леди уже успела показать пару стильных образов. Первый – прямо на выходе из самолета. Для полета первая леди выбрала практичный, но элегантный костюм бежевого оттенка. Укороченные брюки со стрелками и пиджак она дополнила черным закрытым топом, а также туфлями на низком ходу. Изюминку образу придавали стильные аксессуары – платок с ярким принтом и крупные солнцезащитные очки. Владимир и Елена вышли из самолета, держать за руки и улыбаясь.

Елена в Америке (фото: twitter.com/chastime; president.gov.ua)

На встрече с украинской диаспорой Елена появилась в женственном нежном образе, каждая деталь которого идеально дополняла другую. Наряд составили розовый приталенный пиджак необычного кроя, открывающий шею, и длинная черная юбка. Серьги с жемчугом и минималистичный клатч – удачное завершение стильного наряда. Волосы Елены были уложены в объемную укладку, а макияж выполнен в нейтральных оттенках. В результате образ получился свежим и романтичным.

Напомним, благодаря своему чувству вкуса Елена Зеленская уже заслужила звание иконы стиля. Редко какой выход первой леди не сопровождается в сети восторгами и желанием повторить ее образ. Также недавно мы анализировали стиль Елены Зеленской до того, как она стала женой президента.