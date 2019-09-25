Дуже красива: Олена Зеленська затьмарила інших перших леді (фото)

Олена Зеленська взяла участь в обіді перших леді Fashion 4 Development в Нью-Йорку. Це престижний захід для найвпливовіших жінок у світі модної і не тільки індустрії.

Під час івенту були відзначені преміями за досягнення у благодійній сфері ікона стилю і жінка з бездоганним смаком Карла Соццані, модний дизайнер Абріма Ервіа, яка рятує дітей від малярії, і інші видатні жінки.

"Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!" - написала Олена Зеленська у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши кілька знімків з заходу.

Олена Зеленська на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Користувачі мережі моментально відреагували на вражаючий образ першої леді України. Всі як один пишуть в коментарях до публікації, що Олена Зеленська - справжня красуня.

Ви справді як модель виглядаєте. Думаю, що це крутий захід і вам пощастило на ньому побувати!

Гарнюня

Дуже красива перша леді України, заперечень немає.

Така гарнесенька

Ви чарівна

Супер! Дуже красива!

Як же приємно дивитися на вас! Пишаюся нашою першою шикарною леді!

Президент України Володимир Зеленський, який в США проводить зустріч з Дональдом Трампом, також оцінив образ своєї дружини. У коментарях до посту Олени Зеленської він поставив два смайлика: вогонь () і сердечко ().

Скріншот

Зазначимо, що юзери, яким пощастило або бути присутніми у готелі Pierre, або ж бачити інших перших леді з різних країн, відзначають, що Олена Зеленська помітно виділялася серед усіх.

"Серед всіх вона - сама елегантна і красива!" - написав один користувач з Нью-Йорка.

Олена Зеленська на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)