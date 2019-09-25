Дуже красива: Олена Зеленська затьмарила інших перших леді (фото)

Олена Зеленська взяла участь у щорічному обіді перших леді в Нью-Йорку
Олена Зеленська взяла участь в обіді перших леді Fashion 4 Development в Нью-Йорку. Це престижний захід для найвпливовіших жінок у світі модної і не тільки індустрії.
Під час івенту були відзначені преміями за досягнення у благодійній сфері ікона стилю і жінка з бездоганним смаком Карла Соццані, модний дизайнер Абріма Ервіа, яка рятує дітей від малярії, і інші видатні жінки.
"Мала нагоду взяти участь у щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development на підтримку Цілей розвитку тисячоліття ООН і приєднатися до вшанування представників індустрії моди за їхній внесок у досягнення глобальних Цілей сталого розвитку. Висловлюю свою глибоку повагу та щирі привітання номінантам!" - написала Олена Зеленська у своєму Instagram-акаунті, опублікувавши кілька знімків з заходу.
Олена Зеленська на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)
Користувачі мережі моментально відреагували на вражаючий образ першої леді України. Всі як один пишуть в коментарях до публікації, що Олена Зеленська - справжня красуня.
Президент України Володимир Зеленський, який в США проводить зустріч з Дональдом Трампом, також оцінив образ своєї дружини. У коментарях до посту Олени Зеленської він поставив два смайлика: вогонь () і сердечко ().
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Зазначимо, що юзери, яким пощастило або бути присутніми у готелі Pierre, або ж бачити інших перших леді з різних країн, відзначають, що Олена Зеленська помітно виділялася серед усіх.
"Серед всіх вона - сама елегантна і красива!" - написав один користувач з Нью-Йорка.
Олена Зеленська на Fashion 4 Development (фото: instagram.com/olenazelenska_official)