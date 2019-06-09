Краще б співав: реакция сети на поход Поплавского в политику

На выборы в Раду Михаил Поплавский пойдет в списках Аграрной партии Украины
Михаил Поплавский решил идти в парламент и разгневал сеть своим заявлением. Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду, передает пресс-служба партии.
"Политический совет партии провела свое заседание перед съездом, на котором единогласно было согласовано сформированный президиумом политического совета партии, избирательный список кандидатов в народные депутаты от Аграрной партии Украины в общегосударственном округе... Первый – Поплавский Михаил Михайлович", - объявил ведущий.
В социальной сети Facebook негативно отреагировали на политические амбиции музыканта:
Выборы в Раду - Поплавский решил идти в парламент и разгневал сеть (скриншот: facebook.com)
Напомним, что ранее Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London.
До этого мы писали, зачем эстрадные певцы собрались идти на выборы в Раду.
Также мы писали, что Сергей Притула идет в политику.