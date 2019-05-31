Звезды с экрана: зачем эстрадные певцы собрались идти на выборы в Раду

Эстрадные исполнители вслед за Святославом Вакарчуком собираются штурмовать парламент следующего созыва. В качестве возможных кандидатов фигурируют известные певцы: Виктор Павлик и Олег Винник. Зачем им политика и смогут ли они повторить недавний успех своего уже экс-коллеги по шоу-бизнесу Владимира Зеленского – в колонке обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

На следующий день после второго тура президентских выборов пользователи Facebook активно распространяли подборки скриншотов креативно испорченных бюллетеней. Например, с начерканными через весь лист фразами "За что нам все это?!", "Так нам и надо!" или дописанными фамилиями "кандидатов" – от Ульяны Супрун до Степана Бандеры.

Весьма похоже, что и на парламентских выборах вариантов голосования "по приколу" будет много – в политику массово идут звезды украинского шоу-бизнеса разного калибра.

Певец Виктор Павлик фактически подтвердил участие в гонке в рядах партии "Стабильность", возглавляемой недавним кандидатом в президенты Василием Журавлевым, главой федерации футбола города Мариуполя. Журавлев утверждает, что ведет переговоры и с любимцем миллионов украинских женщин певцом Олегом Винником. Параллельно свою "женскую партию", хоть пока и без прицела на нынешние выборы, создает певица Ольга Полякова.

Конечно, знаменитости ходили в политику и ранее. Некоторые там даже и оставались. Если для Таисии Повалий и Русланы Лыжичко депутатство закончилось одной каденцией, то Михаил Поплавский – депутат уже трех созывов, а Оксана Билозир – четырех. Но нынешнюю волну певцов-кандидатов явно вдохновил недавний грандиозный успех на выборах Владимира Зеленского.

Впрочем, думать, что избрание Зеленского теперь гарантирует победу и всем его коллегам по сцене, дескать, выбрали комика, значит, выберут и любого певца/певицу – неверно. Его успех был основан не на одном сериале "Слуга народа" и благосклонности канала "1+1" в три предвыборных месяца. Зеленский за последние лет пятнадцать стал чуть ли не самым популярным лицом из телевизора, количество его экранных часов сначала на "Интере", а потом на "плюсах" просто неисчислимо. К тому же помимо рейтингового "Вечернего квартала" Зеленский также был ведущим еще нескольких юмористических проектов.

И что бы ни говорило поддержавшее Петра Порошенко меньшинство, для миллионов украинцев Зеленский за годы стал абсолютно "своим", с ним и его юмором ассоциируются многочисленные теплые семейные посиделки и застолья, в том числе и новогодние, "под Квартал".

Нынешние же потенциальные кандидаты похвастать таким имиджем вряд ли могут. Впрочем, узнаваемость Олега Винника, пожалуй, ненамного уступает Зеленскому, особенно в отдельных электоральных группах. К тому же впереди еще два месяца кампании.

Зачем Павлику, Виннику и их коллегам депутатские мандаты? Прежде всего, это неплохой пиар. Фактически, без усилий их имена уже третий день на слуху в информпространстве, а если дело дойдет до подачи документов в ЦИК – то и к самим выборам внимание гарантировано. Для малоизвестного экс-кандидата в президенты Журавлева (28 место, 0,04% голосов) бонусы тоже очевидны – за спиной Винника есть определенные шансы не только самому попасть в Раду, но и провести туда таких же малоизвестных компаньонов как Журавлев.

И в любом случае, "звездная партия" может откусить пару нужных процентов у другого политического проекта – партии "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Музыкант свою популярность и узнаваемость, естественно, получил на сцене, но от остальных коллег все же серьезно отличается. Во-первых, он уже имеет депутатский опыт, хоть и краткосрочный и малоуспешный. Во-вторых, в последние годы он активно демонстрировал свою гражданскую позицию и комментировал (пусть и в привычном обтекаемом стиле) самые разные общественные проблемы – от войны с Россией до земельной реформы.

Но хотя бы частично нивелировать нынешнюю серьезность и задекларированную амбициозность Вакарчука и его партии другим эстрадным кандидатам вполне по силам. Иными словами – довести саму идею участия звезд в политике до абсурда. Ранее РБК-Украина писало о том, что в начале президентской кампании вполне реально обсуждалась возможность выпустить против стремительно набиравшего рейтинг Зеленского кандидатов-спойлеров из шоу-бизнеса, в частности, Иво Бобула, который даже отметился резкими заявления против участия на тот момент лидера "Квартал-95" в политике.

Ходили слухи и о возможном участии в президентской гонке того же Олега Винника. Но по различным причинам тогда из этого ничего не вышло. Возможно, выйдет сейчас. По крайней мере, в том, чтобы занизить результаты партии Вакарчука, могут быть заинтересованы многие. Собеседники РБК-Украина в команде бывшего президента утверждали, что Вакарчук отберет часть голосов, прежде всего, у партии Зеленского "Слуга народа". Тогда как в команде самого Зеленского, наоборот, уверены, что "Голос" отнимет проценты как раз у партии Порошенко.

В принципе, не так и важно, дойдут ли до самих выборов шоу-бизнес-кандидаты. Вся эта история – про расширение границ возможного в украинской реальности. Когда-то пиковым событием была Оранжевая революция: сотни тысяч людей неделями стояли на главной площади страны и смогли сорвать "договорняк" о передаче власти ненавидимому ими Виктору Януковичу – тогда это казалось чем-то невероятным. Через девять лет случилась Революция достоинства – до зимы 2013 года представить себе уличные бои в центре столицы не мог никто. Потом – война в центре Европы с тысячами погибших.

И когда казалось, что Украина уже ничем не сможет удивить себя и весь мир, президентом выбрали абсолютного новичка в политике, звезду с экрана Владимира Зеленского. Теперь ж на полном серьезе обсуждают политические перспективы Павлика и Винника. Фраза "это не может быть, потому что этого не может быть никогда" для Украины уже точно не актуальна.