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Звезды с экрана: зачем эстрадные певцы собрались идти на выборы в Раду

Новости » Daily » Мнения 31.05.2019 - 07:55
Звезды с экрана: зачем эстрадные певцы собрались идти на выборы в Раду
Милан Лелич
политический обозреватель РБК-Украина

Эстрадные исполнители вслед за Святославом Вакарчуком собираются штурмовать парламент следующего созыва. В качестве возможных кандидатов фигурируют известные певцы: Виктор Павлик и Олег Винник. Зачем им политика и смогут ли они повторить недавний успех своего уже экс-коллеги по шоу-бизнесу Владимира Зеленского – в колонке обозревателя РБК-Украина Милана Лелича.

На следующий день после второго тура президентских выборов пользователи Facebook активно распространяли подборки скриншотов креативно испорченных бюллетеней. Например, с начерканными через весь лист фразами "За что нам все это?!", "Так нам и надо!" или дописанными фамилиями "кандидатов" – от Ульяны Супрун до Степана Бандеры.

Весьма похоже, что и на парламентских выборах вариантов голосования "по приколу" будет много – в политику массово идут звезды украинского шоу-бизнеса разного калибра.

Певец Виктор Павлик фактически подтвердил участие в гонке в рядах партии "Стабильность", возглавляемой недавним кандидатом в президенты Василием Журавлевым, главой федерации футбола города Мариуполя. Журавлев утверждает, что ведет переговоры и с любимцем миллионов украинских женщин певцом Олегом Винником. Параллельно свою "женскую партию", хоть пока и без прицела на нынешние выборы, создает певица Ольга Полякова.

Конечно, знаменитости ходили в политику и ранее. Некоторые там даже и оставались. Если для Таисии Повалий и Русланы Лыжичко депутатство закончилось одной каденцией, то Михаил Поплавский – депутат уже трех созывов, а Оксана Билозир – четырех. Но нынешнюю волну певцов-кандидатов явно вдохновил недавний грандиозный успех на выборах Владимира Зеленского.

Впрочем, думать, что избрание Зеленского теперь гарантирует победу и всем его коллегам по сцене, дескать, выбрали комика, значит, выберут и любого певца/певицу – неверно. Его успех был основан не на одном сериале "Слуга народа" и благосклонности канала "1+1" в три предвыборных месяца. Зеленский за последние лет пятнадцать стал чуть ли не самым популярным лицом из телевизора, количество его экранных часов сначала на "Интере", а потом на "плюсах" просто неисчислимо. К тому же помимо рейтингового "Вечернего квартала" Зеленский также был ведущим еще нескольких юмористических проектов.

И что бы ни говорило поддержавшее Петра Порошенко меньшинство, для миллионов украинцев Зеленский за годы стал абсолютно "своим", с ним и его юмором ассоциируются многочисленные теплые семейные посиделки и застолья, в том числе и новогодние, "под Квартал".

Нынешние же потенциальные кандидаты похвастать таким имиджем вряд ли могут. Впрочем, узнаваемость Олега Винника, пожалуй, ненамного уступает Зеленскому, особенно в отдельных электоральных группах. К тому же впереди еще два месяца кампании.

Зачем Павлику, Виннику и их коллегам депутатские мандаты? Прежде всего, это неплохой пиар. Фактически, без усилий их имена уже третий день на слуху в информпространстве, а если дело дойдет до подачи документов в ЦИК – то и к самим выборам внимание гарантировано. Для малоизвестного экс-кандидата в президенты Журавлева (28 место, 0,04% голосов) бонусы тоже очевидны – за спиной Винника есть определенные шансы не только самому попасть в Раду, но и провести туда таких же малоизвестных компаньонов как Журавлев.

И в любом случае, "звездная партия" может откусить пару нужных процентов у другого политического проекта – партии "Голос" фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Музыкант свою популярность и узнаваемость, естественно, получил на сцене, но от остальных коллег все же серьезно отличается. Во-первых, он уже имеет депутатский опыт, хоть и краткосрочный и малоуспешный. Во-вторых, в последние годы он активно демонстрировал свою гражданскую позицию и комментировал (пусть и в привычном обтекаемом стиле) самые разные общественные проблемы – от войны с Россией до земельной реформы.

Но хотя бы частично нивелировать нынешнюю серьезность и задекларированную амбициозность Вакарчука и его партии другим эстрадным кандидатам вполне по силам. Иными словами – довести саму идею участия звезд в политике до абсурда. Ранее РБК-Украина писало о том, что в начале президентской кампании вполне реально обсуждалась возможность выпустить против стремительно набиравшего рейтинг Зеленского кандидатов-спойлеров из шоу-бизнеса, в частности, Иво Бобула, который даже отметился резкими заявления против участия на тот момент лидера "Квартал-95" в политике.

Ходили слухи и о возможном участии в президентской гонке того же Олега Винника. Но по различным причинам тогда из этого ничего не вышло. Возможно, выйдет сейчас. По крайней мере, в том, чтобы занизить результаты партии Вакарчука, могут быть заинтересованы многие. Собеседники РБК-Украина в команде бывшего президента утверждали, что Вакарчук отберет часть голосов, прежде всего, у партии Зеленского "Слуга народа". Тогда как в команде самого Зеленского, наоборот, уверены, что "Голос" отнимет проценты как раз у партии Порошенко.

В принципе, не так и важно, дойдут ли до самих выборов шоу-бизнес-кандидаты. Вся эта история – про расширение границ возможного в украинской реальности. Когда-то пиковым событием была Оранжевая революция: сотни тысяч людей неделями стояли на главной площади страны и смогли сорвать "договорняк" о передаче власти ненавидимому ими Виктору Януковичу – тогда это казалось чем-то невероятным. Через девять лет случилась Революция достоинства – до зимы 2013 года представить себе уличные бои в центре столицы не мог никто. Потом – война в центре Европы с тысячами погибших.

И когда казалось, что Украина уже ничем не сможет удивить себя и весь мир, президентом выбрали абсолютного новичка в политике, звезду с экрана Владимира Зеленского. Теперь ж на полном серьезе обсуждают политические перспективы Павлика и Винника. Фраза "это не может быть, потому что этого не может быть никогда" для Украины уже точно не актуальна.

Зеленский созывает СНБО ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады
Новости Украины Владимир Зеленскийпарламентские выборыОля ПоляковаВиктор ПавликОлег Винник
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