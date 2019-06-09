Краще б співав: реакція мережі на похід Поплавського у політику

Михайло Поплавський вирішив йти в парламент і розгнівав мережу своєю заявою. Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України на позачергових виборах у Верховну Раду, передає прес-служба партії.

"Політична рада партії провела своє засідання перед з'їздом, на якому одноголосно було погоджено сформований президією політичної ради партії, виборчий список кандидатів у народні депутати від Аграрної партії України в загальнодержавному окрузі... Перший – Поплавський Михайло Михайлович", - оголосив ведучий.

В соціальній мережі Facebook негативно відреагували на політичні амбіції музиканта:

Знову продовольчу програму виконувати силами студентів?!

Заслужений працівник сільського господарства України.

Співочий агроном - оригінально і прикольно.

Розвиток аграрного підприємництва, а також заслужені артисти, які демонструють цей розвиток - те, що треба нашій країні! Саме про це мріяли наші предки. Саме курс на аграрництво є цілком логічним кроком, який завершує постіндустріалізм.

Нарешті! Так довго тримати паузу міг лише справжній актор! :) Тепер всім буде щастя. І кропива!

Ось це новина, прямо з ніг на голову. Якщо клоуну можна, то чому безголосому не можна? Кіно, та й тільки.

Всі жанри естради будуть представлені в Раді! Фахівці!

Вибори в Раду - Поплавський вирішив йти в парламент і розгнівав мережа (скріншот: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше Поплавський став професором Apsley Business School оf London.

До цього ми писали, навіщо естрадні співаки зібралися йти на вибори в Раду.

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