Краще б співав: реакція мережі на похід Поплавського у політику

На вибори в Раду Михайло Поплавський піде в списках Аграрної партії України
Михайло Поплавський вирішив йти в парламент і розгнівав мережу своєю заявою. Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України на позачергових виборах у Верховну Раду, передає прес-служба партії.
"Політична рада партії провела своє засідання перед з'їздом, на якому одноголосно було погоджено сформований президією політичної ради партії, виборчий список кандидатів у народні депутати від Аграрної партії України в загальнодержавному окрузі... Перший – Поплавський Михайло Михайлович", - оголосив ведучий.
В соціальній мережі Facebook негативно відреагували на політичні амбіції музиканта:
Вибори в Раду - Поплавський вирішив йти в парламент і розгнівав мережа (скріншот: facebook.com)
Нагадаємо, що раніше Поплавський став професором Apsley Business School оf London.
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