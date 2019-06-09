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Краще б співав: реакція мережі на похід Поплавського у політику

STYLERПерсони    09.06.2019 - 18:28
Краще б співав: реакція мережі на похід Поплавського у політику
Вибори в Раду - Поплавський вирішив йти в парламент і розгнівав мережу (колаж РБК-Україна)

На вибори в Раду Михайло Поплавський піде в списках Аграрної партії України

Михайло Поплавський вирішив йти в парламент і розгнівав мережу своєю заявою. Ректор Київського національного університету культури і мистецтв, народний депутат Михайло Поплавський очолив виборчий список Аграрної партії України на позачергових виборах у Верховну Раду, передає прес-служба партії.

"Політична рада партії провела своє засідання перед з'їздом, на якому одноголосно було погоджено сформований президією політичної ради партії, виборчий список кандидатів у народні депутати від Аграрної партії України в загальнодержавному окрузі... Перший – Поплавський Михайло Михайлович", - оголосив ведучий.

В соціальній мережі Facebook негативно відреагували на політичні амбіції музиканта:

  • Знову продовольчу програму виконувати силами студентів?!
  • Заслужений працівник сільського господарства України.
  • Співочий агроном - оригінально і прикольно.
  • Розвиток аграрного підприємництва, а також заслужені артисти, які демонструють цей розвиток - те, що треба нашій країні! Саме про це мріяли наші предки. Саме курс на аграрництво є цілком логічним кроком, який завершує постіндустріалізм.
  • Нарешті! Так довго тримати паузу міг лише справжній актор! :) Тепер всім буде щастя. І кропива!
  • Ось це новина, прямо з ніг на голову. Якщо клоуну можна, то чому безголосому не можна? Кіно, та й тільки.
  • Всі жанри естради будуть представлені в Раді! Фахівці!

Краще б співав: реакція мережі на похід Поплавського у політику

Краще б співав: реакція мережі на похід Поплавського у політику

Вибори в Раду - Поплавський вирішив йти в парламент і розгнівав мережа (скріншот: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше Поплавський став професором Apsley Business School оf London.

До цього ми писали, навіщо естрадні співаки зібралися йти на вибори в Раду.

Також ми писали, що Сергій Притула йде в політику.

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