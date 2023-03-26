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Краш Орландо Блум прогулявся вулицями Києва і пограв з дітьми: фото і відео

Орландо Блум відвідав Київ (фото: instagram.com/orlandobloom)
Автор: Світлана Мащенко

46-річний голівудський краш Орландо Блум став ще однією знаменитістю, яка підтримала Україну у війні з РФ. Зірка "Володаря перснів" і "Піратів карибського" моря також є послом доброї волі ЮНІСЕФ.

Дивіться нижче в матеріалі Styler, як це було.

Актор вже був в Україні

"Я прибув до України вперше після поїздки з 2016 року. З того часу, як я був тут, я навіть не міг уявити, що війна може поширитися на всю країну",- написав він на своїй сторінці в Instagram.

Актор поділився своїми враженнями від нашої країни та розчулив думками про дитинство українців.

"Сьогодні мені пощастило почути дитячий сміх у центрі "Спільно", який підтримує ЮНІСЕФ, безпечному, теплому та затишному місці, де діти можуть грати, навчатися та отримувати психосоціальну підтримку. "Спільно" українською мовою означає "разом", і таких центрів тут понад 180.

Всі фото: instagram.com/orlandobloom

Той, який я відвідав сьогодні, був побудований глибоко в метро, ​​щоб забезпечити їх безпеку. На кілька годин щодня батьки можуть залишити своїх маленьких дітей і дати їм відчуття нормальності, пограти в ігри та просто побути дітьми.

Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - написав Орландо.

Що відомо про актора

Орландо Блум - британський актор, популярність якому принесли ролі Леголаса в екранізації романів Джона Толкіна та Вільяма Тернера у кіноепопеї "Пірати Карибського моря".

Орландо у стосунках з відомою співачкою Кеті Перрі, яка 2020-го року народила йому доньку Дейзі. Крім того у Блума є 12-річний син Флінн від попередніх стосунків з моделлю Мірандою Керр.

Раніше ми писали, що принц Вільям неочікувано відвідав українських біженців у Польщі.

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