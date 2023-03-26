Краш Орландо Блум прогулялся по улицам Киева и поиграл с детьми: фото и видео

Актер уже был в Украине

"Я прибыл в Украину впервые после поездки с 2016 года. С тех пор как я был здесь, я даже не мог представить, что война может распространиться на всю страну", - написал он на своей странице в Instagram.

Актер поделился своими впечатлениями от нашей страны и растрогал мыслями о детстве украинцев.

"Сегодня мне посчастливилось услышать детский смех в центре "Спільно", который поддерживает ЮНИСЕФ, безопасном, теплом и уютном месте, где дети могут играть, учиться и получать психосоциальную поддержку. "Спільно" на украинском языке означает "вместе", и таких центров здесь больше 180.

Все фото: instagram.com/orlandobloom

Тот, который я посетил сегодня, был глубоко построен в метро, ​​чтобы обеспечить их безопасность. На несколько часов каждый день родители могут оставить своих маленьких детей и дать им ощущение нормальности, поиграть в игры и просто побыть детьми.

Детям в Украине нужно вернуть детство", - написал Орландо.

Что известно об актере

Орландо Блум - британский актер, известность которому принесли роли Леголаса в экранизации романов Джона Толкина и Уильяма Тернера в киноэпопее "Пираты Карибского моря".

Орландо в отношениях с известной певицей Кэти Перри, которая в 2020 году родила ему дочь Дейзи. Кроме того, у Блума есть 12-летний сын Флинн от предыдущих отношений с моделью Мирандой Керр.