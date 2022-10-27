Важливі гості України: хто і скільки разів відвідав нас від початку війни

З початку повномасштабного вторгнення Україну відвідали десятки політиків, президентів різних країн та важливих чиновників. За 8 місяців до нашої країни приїхала рекордна кількість іменитих гостей.

Хто і скільки разів відвідав Україну за ці місяці, а також хто став першим гостем у нашій країні, порахували у " Слово і Діло ".

Перший офіційний візит європейських лідерів відбувся 15 березня. До Києва приїхали прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії – Матеуш Моравецький, Петро Фіала та Янез Янша.

Моравецький Україну відвідав потім ще двічі – 1 червня та 9 вересня.

З початку квітня, коли окупанти відступили від столиці та північних областей України, важливі гості почали приїжджати до України майже щотижня.

8 квітня до Києва відвідав прем'єр Словаччини Едуард Хегер. А 9 квітня вперше до Києва приїхав експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

13 квітня у столиці висадився цілий "десант" гостей - президент Польщі Анджей Дуда, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа та президент Естонії Алар Каріс.

До речі, відвідати Україну 13 квітня хотів президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, але виявилося, що на нього не чекали.

До кінця квітня Україну відвідали прем'єр-міністри Іспанії, Данії, Румунії та Болгарії. 8 травня приїжджав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Ще у травні Київ відвідала прем'єр Фінляндії Санна Марін, президент Словаччини Зузанна Чапутова, прем'єр Португалії Антоніу Кошта та президент Польщі Анджей Дуда здійснив повторний візит.

16 червня Київ прийняв делегацію з президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Румунії Клауса Йоханіса та експрем'єр Італії Маріо Драгі. За ними 17 червня в Україну знову приїхав Борис Джонсон.

За червень та липень Україну відвідали прем'єр-міністри Люксембургу, Австралії, Швеції, Ірландії, Нідерландів, а також президенти Індонезії, Молдови, Гватемали та Литви.

18 серпня до Львова приїхав президент Туреччини Реджеп Ердоган. Компанію йому склав генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Напередодні Дня Незалежності до Києва втретє президент Польщі Анджей Дуда. А 24 серпня з неоголошеним візитом знову налетів Борис Джонсон.

За вересень і початок жовтня Україну відвідали президент Латвії, прем'єр Польщі й нарешті дістався президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

У вересні Києвом прогулялася також президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. А 8 вересня з неоголошеним візитом Київ відвідав генеральний секретар Ентоні Блінкен. А нещодавно Київ відвідав міністр оборони США Ллойд Остін.

Крім того, за 8 місяців до України приїжджали міністри закордонних справ різних країн та директор ЦРУ Вільям Бернс.