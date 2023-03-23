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"Залишаються такими позитивними": принц Вільям неочікувано відвідав українських біженців у Польщі (фото)

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Польща, Четвер 23 березня 2023 15:30
"Залишаються такими позитивними": принц Вільям неочікувано відвідав українських біженців у Польщі (фото) Принц Вільям відвідав українців у Польщі (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Принц Уельський Вільям відвідав українських біженців у центрі допомоги у Варшаві. Візит монарха не був анонсованим, тому вийшов справжній сюрприз. Принц розповів, що українці вразили його своїм позитивним настроєм попри всі труднощі, які пережили.

Світлинами зустрічі поділилися на офіційній сторінці монарха в Instagram.

Принц Вільям приїхав до українців у Польщі

Принц Уельський не анонсовано відвідав 300 українських біженців у Польщі, серед яких жінки та діти. Монарх був вражений стійкістю та позитивом, які випромінювали українці попри всі труднощі на шляху.

Він також зазначив, що в багатьох шелтерах спостерігається гуманітарна криза, адже біженців не стає менше.

&quot;Залишаються такими позитивними&quot;: принц Вільям неочікувано відвідав українських біженців у Польщі (фото)&quot;Залишаються такими позитивними&quot;: принц Вільям неочікувано відвідав українських біженців у Польщі (фото)

&quot;Залишаються такими позитивними&quot;: принц Вільям неочікувано відвідав українських біженців у Польщі (фото)

Принц Вільям під час зустрічі з українцями (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

"У цьому центрі є безкоштовне дворазове харчування, уроки польської мови, психологічна підтримка та підтримка у працевлаштуванні та навіть безкоштовний магазин, де мешканці можуть придбати одяг, а також засоби санітарії та гігієни. Це дійсно святилище на передовій гуманітарної кризи", - написав принц.

У відео, знятому в притулку, українці розповідають, чому їм довелося виїхати та як їм допомагали волонтери. Вони кажуть, що найбільша мрія - це мир в Україні та повернення до своїх сімей.

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Варшава Принц Вільям Біженці