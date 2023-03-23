"Залишаються такими позитивними": принц Вільям неочікувано відвідав українських біженців у Польщі (фото)
Принц Уельський Вільям відвідав українських біженців у центрі допомоги у Варшаві. Візит монарха не був анонсованим, тому вийшов справжній сюрприз. Принц розповів, що українці вразили його своїм позитивним настроєм попри всі труднощі, які пережили.
Світлинами зустрічі поділилися на офіційній сторінці монарха в Instagram.
Принц Вільям приїхав до українців у Польщі
Принц Уельський не анонсовано відвідав 300 українських біженців у Польщі, серед яких жінки та діти. Монарх був вражений стійкістю та позитивом, які випромінювали українці попри всі труднощі на шляху.
Він також зазначив, що в багатьох шелтерах спостерігається гуманітарна криза, адже біженців не стає менше.
Принц Вільям під час зустрічі з українцями (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)
"У цьому центрі є безкоштовне дворазове харчування, уроки польської мови, психологічна підтримка та підтримка у працевлаштуванні та навіть безкоштовний магазин, де мешканці можуть придбати одяг, а також засоби санітарії та гігієни. Це дійсно святилище на передовій гуманітарної кризи", - написав принц.
У відео, знятому в притулку, українці розповідають, чому їм довелося виїхати та як їм допомагали волонтери. Вони кажуть, що найбільша мрія - це мир в Україні та повернення до своїх сімей.
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