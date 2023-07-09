Краш, крінж і токсик. Як українською замінити ці модні словечка

Серед української молоді все частіше можна почути модні словечка на кшталт - краш, токсик та крінжовий. Звичайно, що запозичення лексики є нормальним процесом для будь-якої мови, втім нащо вживати чужі слова, якщо на ці поняття у нас є автентичні відповідники?
Про те, як правильно замінити молодіжні сленгові словечка українськими відповідниками, розповів філолог Андрій Шимановський в Instagram.
Зазначимо, що для будь-якої мови нормальним вважається, коли у пласті її лексики не більше 10% слів іншомовного походження. Запозичувати слова з іншої мови доречно, якщо у нашій немає відповідника, чи взагалі нема такого поняття, яке позначає це слово.
Шимановський наводить українські автентичні відповідники до поширених американізмів:
Також наводимо список поширених сленгових слів, які можна легко замінити українськими відповідниками і при цьому не втратиться і смисл.
Якщо у вас таки виникають питання, як правильно замінити те, чи інше сленгове слово, то варто перевірити його на ресурсі Словотвір. Це майданчик для перекладів запозичених слів.
Раніше ми розповідали про те, які слова вигадала радянська влада, щоб спаплюжити українську мову.
Читайте також про те, яких українських слів так боялась радянська влада, що вилучила їх зі словників.