Краш, кринж и токсик. Как в украинском языке заменить эти модные словечка

Какие есть украинские слова для перевода - краш, токсик и кринжевой

Отметим, что для любого языка нормальным считается, когда в пласте его лексики не более 10% слов иноязычного происхождения. Заимствовать слова из другого языка уместно, если у нашего нет соответствующего слова или вообще нет понятия, которое означает это слово.

Шимановский приводит украинские аутентичные слова для перевода распространенных американизмов:

кринжевой - стидкий, зніяковний, хударний

- стидкий, зніяковний, хударний токсик - бакцильне трійло, трутина, отруя, отрій

- бакцильне трійло, трутина, отруя, отрій краш - пасія, зваблина/зваблинець, ваба, укоханець/укоханка

Краткий словарик молодежного сленга

Также приводим список распространенных сленговых слов, которые можно легко заменить украинскими словами и при этом не потеряется смысл.

абьюз - насильство

насильство абьюзер - кривдник, насильник

- кривдник, насильник буллинг - гноблення, знущання

- гноблення, знущання вайб - атмосфера, відчуття

атмосфера, відчуття донат - пожертва

- пожертва лук - образ

образ месседж - повідомлення, думка

повідомлення, думка пруф - доказ

доказ рофл - жарт

жарт фидбек - відгук

відгук фейл - невдача

- невдача хейтиты - ненавидіти, зневажати, паплюжити

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