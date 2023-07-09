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Краш, кринж и токсик. Как в украинском языке заменить эти модные словечка

Как правильно заменить эти слова на украинском языке (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Среди украинской молодежи все чаще можно услышать модные слова вроде краш, токсик и кринжевой. Конечно, заимствование лексики является нормальным процессом для любого языка, но зачем употреблять чужие слова, если на эти понятия у нас есть аутентичные?

О том, как правильно заменить молодежные сленговые слова украинскими, рассказал филолог Андрей Шимановский в Instagram.

Какие есть украинские слова для перевода - краш, токсик и кринжевой

Отметим, что для любого языка нормальным считается, когда в пласте его лексики не более 10% слов иноязычного происхождения. Заимствовать слова из другого языка уместно, если у нашего нет соответствующего слова или вообще нет понятия, которое означает это слово.

Шимановский приводит украинские аутентичные слова для перевода распространенных американизмов:

  • кринжевой - стидкий, зніяковний, хударний
  • токсик - бакцильне трійло, трутина, отруя, отрій
  • краш - пасія, зваблина/зваблинець, ваба, укоханець/укоханка

Краткий словарик молодежного сленга

Также приводим список распространенных сленговых слов, которые можно легко заменить украинскими словами и при этом не потеряется смысл.

  • абьюз - насильство
  • абьюзер - кривдник, насильник
  • буллинг - гноблення, знущання
  • вайб - атмосфера, відчуття
  • донат - пожертва
  • лук - образ
  • месседж - повідомлення, думка
  • пруф - доказ
  • рофл - жарт
  • фидбек - відгук
  • фейл - невдача
  • хейтиты - ненавидіти, зневажати, паплюжити

Если у вас возникают вопросы, как правильно заменить то или иное сленговое слово, то стоит проверить его на ресурсе Словотвір. Это площадка для переводов заимствованных слов.

Ранее мы рассказывали о том, какие слова придумали советские власти, чтобы осквернить украинский язык.

Читайте также о том, каких украинских слов так боялась советская власть, что изъяла их из словарей.

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