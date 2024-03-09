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Красота без уколов. Косметолог показала, как с помощью массажа избавиться от носогубных морщин

Суббота 09 марта 2024 09:33
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Красота без уколов. Косметолог показала, как с помощью массажа избавиться от носогубных морщин Как с помощью массажа избавиться от носогубных морщин (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Ольга Позднякова

Кожа лица надолго останется упругой, если регулярно делать массаж с помощью скребка Гуаша. Такая процедура занимает всего несколько минут, а эффект от нее - как будто после лифтинга.

О том, избавиться от носогубных морщин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию косметолога Ольги Поздняковой в Instagram.

Как избавиться от носогубных морщин

"Возьмите скребок Гуаша и глубокими круговыми движениями пройдитесь от зоны марионеток до "крыла" носа так, как это показано на видео. Повторите таких три прохода. Если возникает покраснение - это хорошо", - объясняет эксперт.

Далее нужно двигаться круговыми глубокими движениями вдоль спинки носа. Повторить эту нужно процедуру трижды.

После этого нужно скребком растянуть трижды мышцу возле носа, двигаясь сверху вниз. Тогда плавным движением пройтись скребком по щеке, как это показано на видео.

"Поставьте скребок на угол 45 градусов и двигайтесь от спинки носа и к ушам, затем мягко опуститесь к шее и зоне лимфатических узлов", - советует косметолог.

Потом поставьте скребок немного ниже, а затем также двигайтесь вдоль ушей и опуститесь вдоль шеи к зоне лимфатических. Таких подходов также должно быть три.

После этого аналогичные движения следует повторить на второй половине лица.

Как часто нужно делать массаж, чтобы добиться эффекта

"Эти приемы прекрасно работают от морщин и отеков. Делайте их по крему или маслу для массажа лица. Можно применять этот комплекс трижды в неделю, а для наилучшего результата - раз в неделю делать полноценный массаж лица", - говорит косметолог.

При этом Позднякова отмечает, что во время массажа лица должны быть ощущения на грани "больно-приятно", но не такие, чтобы пришлось терпеть.

Читайте также о том, как делать массаж лица, чтобы получить лифтинг эффект.

Раньше мы писали о том, как избавиться от межбровной морщины всего лишь с помощью одного упражнения.

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