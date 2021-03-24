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Под Краматорском маленький мальчик полз вдоль трамвайных путей на мосту

Новина українською → Дружковка, Среда 24 марта 2021 23:51
Под Краматорском маленький мальчик полз вдоль трамвайных путей на мосту Под Краматорском спасли маленького ребенка на мосту (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Дружковке ребенок полз на проезжей части вдоль трамвайных путей на мосту. Это заметила женщина, которая как раз в это время ехала в трамвае - пассажирка бросилась спасать малыша, а также вызвала правоохранителей.

Об этом 24 марта передали в пресс-службе Краматорского районного управления полиции.

Прибывшие полицейские установили и маму ребенка, и все обстоятельства инцидента.

Выяснилось, что 2,5-летний мальчик, который отправился "путешествовать", проживает в доме недалеко от железнодорожного вокзала.

Его мама ненадолго отправилась по делам, и попросила своего 12-летнего сына приглядывать за младшим братиком. Однако подросток не заметил, как малыш исчез из дома.

Под Краматорском маленький мальчик полз вдоль трамвайных путей на мосту

В Дружковке маленький мальчик ушел из дома и ползал на мосту вдоль трамвайных путей (фото: kramatorsk-police.dn.ua)

Инспекторы ювенальной превенции провели с женщиной профилактическую работу.

Также сообщается, что по данному факту направили письмо в службу по делам детей Дружковского горсовета для дальнейшей проверки.

Правоохранители поблагодарили неравнодушную женщину, которая спасла мальчика от огромной опасности на проезжей части на мосту, под которым протекает река.

Под Краматорском маленький мальчик полз вдоль трамвайных путей на мосту

В Дружковке спасли 2,5-летнего ребенка, который ползал на мосту вдоль трамвайных путей (фото: kramatorsk-police.dn.ua)

Ранее сообщалось о том, что в Днепре пьяная мать избила и выгнала на улицу двух малышей.

Также мы писали о том, что в феврале в Кривом Роге мальчик прыгнул с 5 этажа, а его пьяный отец дома даже не заметил.

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