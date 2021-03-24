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Під Краматорськом маленький хлопчик повз уздовж трамвайної колії на мосту

Новость на русском → Дружківка, Середа 24 березня 2021 23:51
Під Краматорськом маленький хлопчик повз уздовж трамвайної колії на мосту Під Краматорськом врятували маленьку дитину на мосту (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Дружківці дитина повзла на проїзній частині вздовж трамвайних колій на мосту. Це помітила жінка, яка саме в цей час їхала в трамваї - пасажирка кинулася рятувати малюка, а також викликала правоохоронців.

Про це 24 березня передали в прес-службі Краматорського районного управління поліції.

Прибулі поліцейські встановили і маму дитини, і всі обставини інциденту.

З'ясувалося, що 2,5-річний хлопчик, який відправився "подорожувати", проживає в будинку недалеко від залізничного вокзалу.

Його мама ненадовго пішла по справах, і попросила свого 12-річного сина доглядати за молодшим братиком. Проте підліток не помітив, як малюк зник з дому.

Під Краматорськом маленький хлопчик повз уздовж трамвайної колії на мосту

У Дружківці маленький хлопчик пішов з дому і повзав на мосту вздовж трамвайних колій (фото: kramatorsk-police.dn.ua)

Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну роботу з жінкою.

Також повідомляється, що за даним фактом направили лист до служби у справах дітей Дружківської міськради для подальшої перевірки.

Правоохоронці подякували небайдужій жінці, яка врятувала хлопчика від величезної небезпеки на проїзній частині на мосту, під яким протікає річка.

Під Краматорськом маленький хлопчик повз уздовж трамвайної колії на мосту

У Дружківці врятували 2,5-річну дитину, яка повзала на мосту вздовж трамвайних колій (фото: kramatorsk-police.dn.ua)

Раніше повідомлялося про те, що в Дніпрі п'яна мати побила та вигнала на вулицю двох малюків.

Також ми писали про те, що в лютому у Кривому Розі хлопчик стрибнув з 5 поверху, а його п'яний батько вдома навіть не помітив.

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