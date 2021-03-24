Під Краматорськом маленький хлопчик повз уздовж трамвайної колії на мосту

У Дружківці дитина повзла на проїзній частині вздовж трамвайних колій на мосту. Це помітила жінка, яка саме в цей час їхала в трамваї - пасажирка кинулася рятувати малюка, а також викликала правоохоронців.

Про це 24 березня передали в прес-службі Краматорського районного управління поліції.

Прибулі поліцейські встановили і маму дитини, і всі обставини інциденту.

З'ясувалося, що 2,5-річний хлопчик, який відправився "подорожувати", проживає в будинку недалеко від залізничного вокзалу.

Його мама ненадовго пішла по справах, і попросила свого 12-річного сина доглядати за молодшим братиком. Проте підліток не помітив, як малюк зник з дому.

У Дружківці маленький хлопчик пішов з дому і повзав на мосту вздовж трамвайних колій (фото: kramatorsk-police.dn.ua)

Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну роботу з жінкою.

Також повідомляється, що за даним фактом направили лист до служби у справах дітей Дружківської міськради для подальшої перевірки.

Правоохоронці подякували небайдужій жінці, яка врятувала хлопчика від величезної небезпеки на проїзній частині на мосту, під яким протікає річка.

У Дружківці врятували 2,5-річну дитину, яка повзала на мосту вздовж трамвайних колій (фото: kramatorsk-police.dn.ua)