Крадуть особисті дані: на Android знайдено 12 додатків-шпигунів (список)

Дослідники кібербезпеки виявили в Google Play на Android відразу 12 шкідливих програм, більшість з яких видають себе за додатки для спілкування.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-видання про технології TechRadar .

Що відомо про шкідливі програми

Дослідники виявили, що зловмисники використовують соціальні мережі для поширення шкідливих додатків. Вони створюють фейкові облікові записи, використовуючи фотографії привабливих людей, щоб завести знайомства з різними користувачами. У процесі коротких розмов вони пропонують перейти на спілкування через месенджери.

Шкідливі програми

Privee Talk

MeetMe

Let's Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

YohooTalk

TikTalk

Hello Chat

Nidus

GlowChat

Wave Chat

Всі ці програми, що здаються функціональними, фактично шпигують за користувачами у фоновому режимі. Вони також містять код трояна віддаленого доступу VajraSpy, який був розроблений хакерським угрупованням Patchwork.

Цей вірус має можливість крадіжки списків контактів, файлів, журналів дзвінків та навіть SMS-повідомлень. Деякі варіанти можуть перехоплювати повідомлення з месенджерів WhatsApp та Signal, а також записувати телефонні дзвінки та створювати знімки за допомогою камери пристрою.

Хоча Google вже видалила ці програми зі свого магазину додатків, вони, як і раніше, доступні для скачування зі сторонніх магазинів та шкідливих веб-сайтів. Експерти рекомендують користувачам, які вже завантажили їх, видалити програми та провести повне очищення своїх смартфонів, щоб забезпечити безпеку.