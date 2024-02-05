Воруют личные данные: на Android найдено 12 приложений-шпионов (список)
Исследователи кибербезопасности обнаружили в Google Play на Android сразу 12 вредоносных программ, большинство из которых выдают себя за приложения для общения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание про технологии TechRadar.
Что известно о вредоносных приложениях
Исследователи обнаружили, что злоумышленники используют социальные сети для распространения вредоносных приложений. Они создают фейковые аккаунты, используя фотографии привлекательных людей, чтобы завести знакомства с различными пользователями. В процессе коротких бесед они предлагают перейти на общение через мессенджеры.
Вредоносные приложения
- Privee Talk
- MeetMe
- Let’s Chat
- Quick Chat
- Rafaqat
- Chit Chat
- YohooTalk
- TikTalk
- Hello Chat
- Nidus
- GlowChat
- Wave Chat
Все эти приложения, кажущиеся функциональными, фактически шпионят за пользователями в фоновом режиме. Они также содержат. код трояна удалённого доступа VajraSpy, который был разработан хакерской группировкой Patchwork.
Этот вирус имеет возможность кражи списков контактов, файлов, журналов вызовов и даже SMS-сообщений. Некоторые варианты могут перехватывать сообщения из мессенджеров WhatsApp и Signal, а также записывать телефонные звонки и создавать снимки с помощью камеры устройства.
Хотя Google уже удалила эти приложения из своего магазина приложений, они по-прежнему доступны для скачивания из сторонних магазинов и вредоносных веб-сайтов. Эксперты рекомендуют пользователям, которые уже загрузили их, удалить приложения и провести полную очистку своих смартфонов, чтобы обеспечить безопасность.
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