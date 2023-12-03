Козловський знявся у новорічному концерті та поділився враженнями: "Багато нещирості"

Де служить Козловський

Після зйомок на концерті співак розповів, що раніше перебував на лінії фронту. Він служив у лавах Нацгвардії. Нині ж артист не може розкривати деталей, а тому сказав лише те, що служить у Києві.

Співак служить вже декілька місяців (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що Козловський думає про новорічний концерт

За словами співака, він не був у захваті від заходу. Втім, Козловський усе ж виступив, хоча й відчував певний дисонанс. Він пояснив, що для нього це вже стало чимось незвичним.

"Суцільний дисонанс. Я не можу сказати, що мені подобається. Я не проти таких заходів, але я сьогодні відчув дуже багато нещирості. Дисонанс з'являється тоді, коли ти повертаєшся з передової, коли ти повертаєшся в цивільне життя.

У мене навіть депресії були, але зараз просто я на заході, так, це незвично для мене. Але життя триває", - пояснив Козловський.

Нині артист служить у Києві (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Окрім цього, військовий передав свій меседж українцям. Він сказав про важливість доброти. При цьому артист наголосив на тому, що деякі люди роблять щось корисне лише іноді, а це потрібно робити постійно.

"Люди іноді роблять якісь добрі вчинки і намагаються бути добрими, іноді. А я хочу просто побажати всім, щоби доброта була у вас у звичці, це важливо", - наголосив Козловський.