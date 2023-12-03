Козловский снялся в новогоднем концерте и поделился впечатлениями: "Много неискренности"

Известный певец Виталий Козловский, который летом этого года получил повестку и пошел служить, впервые за долгое время выступил в Киеве. Артист появился на съемках новогоднего концерта, а затем поделился впечатлениями.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью для шоу "Неймовірна правда про зірок" Козловский признался, что он заметил определенную неискренность.
После съемок на концерте певец рассказал, что раньше находился на линии фронта. Он служил в рядах Нацгвардии. Сейчас артист не может раскрывать деталей, поэтому сказал лишь то, что служит в Киеве.
Певец служит уже несколько месяцев (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
По словам певца, он не был в восторге от мероприятия. Впрочем, Козловский все же выступил, хотя и чувствовал определенный диссонанс. Он объяснил, что для него это уже стало чем-то необычным.
"Сплошной диссонанс. Я не могу сказать, что мне нравится. Я не против таких мероприятий, но я сегодня почувствовал очень много неискренности. Диссонанс появляется тогда, когда ты возвращаешься с передовой, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь.
У меня даже депрессии были, но сейчас просто я на мероприятии, да, это необычно для меня. Но жизнь продолжается", - объяснил Козловский.
Кроме того, военный передал свой месседж украинцам. Он сказал о важности доброты. При этом артист отметил, что некоторые люди делают что-то полезное лишь иногда, а это нужно делать постоянно.
"Люди иногда совершают какие-то добрые поступки и пытаются быть добрыми, иногда. А я хочу просто пожелать всем, чтобы доброта была у вас в привычке, это важно", - подчеркнул Козловский.
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