Козловский снялся в новогоднем концерте и поделился впечатлениями: "Много неискренности"

Где служит Козловский

После съемок на концерте певец рассказал, что раньше находился на линии фронта. Он служил в рядах Нацгвардии. Сейчас артист не может раскрывать деталей, поэтому сказал лишь то, что служит в Киеве.

Певец служит уже несколько месяцев (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Что Козловский думает о новогоднем концерте

По словам певца, он не был в восторге от мероприятия. Впрочем, Козловский все же выступил, хотя и чувствовал определенный диссонанс. Он объяснил, что для него это уже стало чем-то необычным.

"Сплошной диссонанс. Я не могу сказать, что мне нравится. Я не против таких мероприятий, но я сегодня почувствовал очень много неискренности. Диссонанс появляется тогда, когда ты возвращаешься с передовой, когда ты возвращаешься в гражданскую жизнь.

У меня даже депрессии были, но сейчас просто я на мероприятии, да, это необычно для меня. Но жизнь продолжается", - объяснил Козловский.

В настоящее время артист служит в Киеве (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Кроме того, военный передал свой месседж украинцам. Он сказал о важности доброты. При этом артист отметил, что некоторые люди делают что-то полезное лишь иногда, а это нужно делать постоянно.

"Люди иногда совершают какие-то добрые поступки и пытаются быть добрыми, иногда. А я хочу просто пожелать всем, чтобы доброта была у вас в привычке, это важно", - подчеркнул Козловский.