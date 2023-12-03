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"Невгамовний дурний сусід". Катя Осадча ледь не потрапила у пастку шахраїв з Росії

Неділя 03 грудня 2023 18:00
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"Невгамовний дурний сусід". Катя Осадча ледь не потрапила у пастку шахраїв з Росії Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська телеведуча Катя Осадча ледь не стала жертвою шахраїв з Росії. За словами знаменитості, аферисти намагалися отримати доступ до її Telegram-акаунту. На щастя, у них не вийшло це зробити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Telegram Каті Осадчої намагались зламати

Так, телеведучій прийшло сповіщення про те, що хтось із РФ намагається зламати її Telegram-сторінку.

&quot;Невгамовний дурний сусід&quot;. Катя Осадча ледь не потрапила у пастку шахраїв з Росії

Катя Осадча ледь не стала жертвою шахраїв з Росії (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча порадила своїм фоловерам час від часу змінювати паролі, щоб також не стати жертвою шахраїв.

"Комусь на болотах дуже, бл*дь, цікавий мій Telegram. Будьте обережні. Міняйте час від часу паролі", - закликала вона.

Катя також додала, що своїми хакерськими та повітряними атаками росіяни лише демонструють свою слабкість.

&quot;Невгамовний дурний сусід&quot;. Катя Осадча ледь не потрапила у пастку шахраїв з Росії

Катя Осадча ледь не стала жертвою шахраїв з Росії (фото: instagram.com/kosadcha)

"Невгамовний дурний сусід. Як виміряти слабкість, це коли не можуть підкорити, то просто бісяться, ламають сторінки, літають цілими днями, спалюючи тони пального. Просто уявіть, замість того, щоб проводити вихідний, вони зайняті тим, щоб псувати життя іншим", - гнівно висловилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно Джамала відреагувала на те, що РФ оголосила її у розшук.

Також відомий телеведучий пояснив, для чого зберігає російський паспорт.

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