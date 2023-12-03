Беззаперечний тріумф. Макс Барських з шаленим успіхом виступив у столичному Палаці Спорту (фото)
1 грудня у столичному Палаці Спорту відбувся сольний концерт співака Макса Барських. Глядачі мали змогу насолодитися як треками з його нового україномовного альбому "Зорепад", так і оновленими золотими хітами, випущеними за роки 15-річної кар'єри: "Тумани", "Лій, не жалій", "Береги", "Подруга-ніч".
РБК-Україна (проект Styler) пропонує детальніше дізнатись, як пройшов емоційний виступ виконавця.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: пресслужба Макса Барських та його Instagram.
Макс Барських вперше зібрав Палац Спорту з україномовними піснями
Креативним продюсером шоу виступив Алан Бадоєв, а режисером та хореографом-постановником Руслан Махов.
Макс Барських виступив у столичному Палаці Спорту (фото: пресслужба)
Концерт співака став наймасштабнішим за увесь час повномасштабного вторгнення й розпочався зі слів подяки ЗСУ, ДСНС, волонтерам, медикам та кожному, хто щодня наближає нашу перемогу.
Макс Барських виступив у столичному Палаці Спорту (фото: пресслужба)
Частина коштів з прибутку традиційно буде спрямована українським військовим на цільові потреби.
"У момент, коли я сумнівався, саме українці переконали мене переходити повністю на українську. Мій вибір не лише підтримали, а й допомогли знайти нового себе в творчості. Тому, мені є за що дякувати кожному українцю. Шлях, який долає Україна, дорівнює шляху, який долає кожен українець. Вчора у Палаці Спорту відбулося шоу "Зорепад". Я вийшов до вас і розповів історію свого шляху за ці майже два роки війни. Від першого дня, коли, здавалось, не буде більше пісень і не буде виступів, і до вчора, коли десять тисяч людей співали зі мною старі й нові пісні українською. Цей момент вже історія", - поділився враженнями від концерту Макс.
Макс Барських виступив у столичному Палаці Спорту (фото: прес-служба)
Барських також подякував тим, "хто повернув нам надію в завтра і дає можливість жити на своїй землі".
"Дякую нашим захисникам і захисницям, дякую президентові, дякую кожному українцю, що продовжує супротив. Я вірю в наше майбутнє!", - додав він.
Макс Барських виступив у столичному Палаці Спорту (фото: пресслужба)
Музичну трансформацію артиста почули та побачили десять тисяч українців.
Серед гостей було також безліч відомих особистостей: співачки TAYANNA, ROXOLANA, Love Mary та Jerry Heil, інтерв'юерка Раміна Есхакзай, продюсери Ірина Горова та Михайло Ясинський, інфлюєнсерка Алла Боня, телеведучі Євген Синельников і Олексій Суханов, виконавці CHEEV, Ostrovskyi і Parfeniuk.
Запрошеною зірковою гостею також стала співачка Надя Дорофєєва, яка з’явилася на сцені, виконавши разом із Барським їхній хіт "Ритми".
Макс Барських і Надя Дорофєєва у столичному Палаці Спорту (фото: пресслужба)
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