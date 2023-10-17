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Козловський заявив, що більше не є бійцем Нацгвардії

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Автор: Іванна Пашкевич

Віталій Козловський повідомив про те, що він більше не служить у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Козловський вже не служить у Нацгвардії

У своєму блозі артист зізнався, що скоро у нього починається новий життєвий етап.

"Більше не в Нацгвардії! Черговий етап розпочато. Подробиці згодом", - написав співак.

Віталій Козловський більше не служить у Нацгвардії (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

За словами знаменитості, скоро він поділиться усіма подробицями.

До слова, раніше Козловський розповідав, що його перевели до іншої військової частини. 

"Зараз приїхав до Києва, за наказом мене перевели до іншої частини, не знаю, на скільки часу, але можливостей допомагати пацанам буде більше", - повідомляв нещодавно Віталій.

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Нагадаємо, нещодавно український співак Віталій Козловський прокоментував чутки про те, що його колишній продюсер Ігор Кондратюк забирає у нього всю зарплату військового.

Він заявив, що майже усі кошти зараз списують з картки одразу ж після надходження.

На це пізніше відреагував сам Кондратюк, заявивши, що кошти у виконавця забирає виконавча служба, бо той порушив авторське право.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом наруги над могилами двох Героїв України.

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