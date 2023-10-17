Козловский заявил, что больше не является бойцом Нацгвардии

Виталий Козловский сообщил, что он больше не служит в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж".
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
В своем блоге артист признался, что скоро у него начинается новый этап жизни.
"Больше не в Нацгвардии! Очередной этап начат. Подробности позже", - написал певец.
Виталий Козловский больше не служит в Нацгвардии (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
По словам знаменитости, скоро он поделится всеми подробностями.
К слову, ранее Козловский рассказывал, что его перевели в другую воинскую часть.
"Сейчас приехал в Киев, по приказу меня перевели в другую часть, не знаю, на сколько времени, но возможностей помогать пацанам будет больше", - сообщал Виталий.
Виталий Козловский (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Напомним, недавно украинский певец Виталий Козловский прокомментировал слухи, что его бывший продюсер Игорь Кондратюк забирает у него всю зарплату военного.
Он заявил, что почти все средства сейчас списывают с карты сразу же после поступления.
На это позже отреагировал сам Кондратюк, заявив, что средства у исполнителя забирает исполнительная служба, потому что тот нарушил авторское право.
Напомним, недавно мы рассказывали, что полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилами двух Героев Украины.